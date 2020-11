‘조국 흑서’ 서민 “국민들 자기가 대단한 존재로 알아…민주주의에 도움 안 돼”

국민의힘 ‘명불허전 보수다’ 초청 강연

"최순실 사태, 이번 정부라면 영웅시 했을 것“

김종인 비대위에 대해 “10점 만점에 5점”

[아시아경제 임춘한 기자] '조국 흑서'의 공동저자인 서민 단국대 교수가 11일 정부ㆍ여당에 대한 강도 높은 비판을 쏟아내면서 "국민들이 정부ㆍ여당에 대한 지지를 거두지 않고 야당한테 싸워보라고 힘을 실어주지 않는다. 야당 탓만 하는 것이 맞느냐. 국민 탓도 해야 한다"고 밝혔다.

서 교수는 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 초선의원 공부모임인 '명불허전 보수다'에서 "국민들은 자기들이 대단한 존재인줄 아는데, 정치에 관심을 갖고 자기편의 잘못도 지적할 수 있을 때 민주주의의 주인이 되는 것"이라며 "지금 우리 국민은 민주주의 자체에 별로 도움이 안 되는 일만 한다"며 이같이 말했다. 서 교수의 발언은 야당을 지지하지 않는 '국민 비하'로 비춰질 수 있다는 점에서 논란이 커질 것으로 보인다.

서 교수는 "박근혜 정부도 30% 달하는 콘크리트 지지층 있었다. 최순실 사태 때부터 지지율이 떨어져 나중에는 5% 이하가 된다. 잘못을 하면 지지를 철회해야 하는 게 마땅한 것"이라며 "만약에 이번 정부에서 (이같은 일이) 일어나면 어떻게 될까. 월급도 안 받고 그런 일을 하다니 좋은 것이 아닌가라며 그 사람을 영웅시하는 분위기가 만들어졌을 것"이라고 꼬집었다.

서 교수는 지난 국정감사에서 더불어민주당에 의해 윤미향ㆍ박원순ㆍ오거돈 사건의 증인ㆍ참고인 채택이 불발된 것에 대해 "압도적 다수인 민주당 의원들에 의해 증인 채택이 거부되고 국감이 맹탕이 됐다. 이것이 과연 야당의 잘못인가 의문"이라며 "(정부ㆍ여당의) 잇단 악재에도 불구하고 문재인 대통령에 대한 콘크리트 지지가 이 정권을 막나가게 한 이유"라고 날을 세웠다.

서 교수는 김종인 비대위에 대해서는 10점 만점에 5점이라고 평가했다. 그는 "눈에 보이는 지지율 반등이 없다"며 "비대위가 있다는 것 자체를 모를 정도다. 당이 달라졌구나 하는 느낌을 주는 정책을 많이 내야 되는데 그러지 못했다"고 말했다. 서 교수는 내년 서울시장 보궐선거에서 승리해야 2022년 대선도 희망을 가질 수 있다며 서울시장 후보로 적합한 인물로는 '원칙을 지키는 삶을 살아온 사람'을 꼽았다.

서 교수는 초선 의원들에게는 고(故) 노회찬 전 정의당 의원 같은 유머를 기르고 적극적인 목소리를 낼 것을 주문했다. 또한 서 교수는 김소연 국민의힘 대전유성을 당협위원장의 추석 현수막과 국민의힘 청년위원회 지도부 소개 포스터 논란을 언급하며 "청년의 발랄함이 매도된 게 안타깝다. 이게 처벌 받아야 될 일이면 법무부ㆍ여가부 장관은 진작 내려와야 되는 것 아닌가"라고 밝혔다.

명불허전 보수다는 '끝장난 민주주의를 살리기 위한'이라는 주제로 초청 강연을 이어간다. 이번 달 서 교수를 시작으로 금태섭 전 더불어민주당 의원(18일)과 유승민 전 국민의힘 의원(25일)이 연사로 나설 예정이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr