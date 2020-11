[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 취업 준비생을 위해 면접 메이크업 컨설팅 프로그램을 마련, 호응을 얻고 있다.

광주대 대학일자리센터는 최근 학교 행정관 뷰티디자인실에서 취업을 앞둔 재학생 10명을 대상으로 ‘퍼스널 컬러 컨설팅’을 진행했다고 11일 밝혔다.

개인의 신체 컬러색을 의미하는 ‘퍼스널 컬러’는 진단을 통해 면접에 필요한 외모 연출과 이미지 메이킹을 할 수 있다.

지난 5일에는 재학생 22명을 대상으로 맞춤형 메이크업 컨설팅 프로그램을 실시해 인기를 끌었다.

메이크업 컨설팅 프로그램에선 ▲메이크업 제품(색조화장품) 분석 ▲베스트·워스트 제품 분류 ▲면접 시 메이크업, 데일리 메이크업 팁 제공 ▲눈썹 정리, 포인트 활용법 추천 ▲맞춤형 메이크업 및 스타일링 추천 ▲개인별 실습 및 컨설팅 등이 소개됐다.

