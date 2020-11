'인생은 아름다워' 옹성우 "첫 스크린 도전, 뮤지컬 춤·노래 즐거웠다"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 옹성우가 스크린에 첫 도전한 소감을 밝혔다.

옹성우는 11일 오전 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '인생은 아름다워'(감독 최국희) 제작보고회에서 "뮤지컬 장르에 도전해 즐거웠다"고 말했다.

영화 연기에 처음 도전한 옹성우는 "참여할 수 있다는 것만으로 큰 영광이었다. 춤과 노래가 있는 뮤지컬 장르에 도전한다는 게 즐거웠다"고 소감을 전했다.

이어 "존경하는 선배님들과 한 스크린에 나올 수 있다는 게 설레고 떨리고 두근거린다. 지금도 떨린다"며 긴장된 모습을 보였다.

옹성우는 극 중 누구나 꿈꾸는 첫사랑 정우 역으로 분한다. 그는 "세연의 첫사랑이자 아나운서의 꿈을 키우고 있는 열여덟 소년이다. 목포 출신인데도 서울말을 완벽하게 구사한다"고 배역에 관해 설명했다.

이어 "다정다감한 성격에 늘 '웃상'(웃는 얼굴)이라 인기도 많고 누구나 꿈꾸는 첫사랑 캐릭터 아닐까 생각한다"고 말했다.

'인생은 아름다워'는 자신의 마지막 생일선물로 첫사랑을 찾아 달라는 황당한 요구를 한 아내 세연과 마지못해 함께 전국 곳곳을 누비며 과거로의 여행을 떠나게 된 남편 진봉의 이야기를 그린 영화. 류승룡이 아내의 첫사랑을 함께 찾아 나선 남편 진봉 역으로, 염정아가 추억의 첫사랑을 찾고 싶은 아내 세연 역으로 각각 분한다. 오는 12월 개봉.

사진=판타지오

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr