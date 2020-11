말 많던 감정원 통계방식 손본다

오는 17일 표본확대·공포주기 변경 등 논의

[아시아경제 장세희 기자]통계청이 한국감정원의 부동산 통계 개선 방안을 마련하는 작업에 착수했다.

11일 통계청에 따르면 통계청은 오는 17일 국가통계위원회 통계정책분과위원회를 열고 감정원의 부동산 통계 개선 방안을 논의한다. 통계청 관계자는 "국가통계위원회 통계정책분과위원회 안건으로 감정원의 부동산 통계 방안이 상정돼 있다"며 "국토교통부, 감정원, 전문가들과 함께 개선 방안을 논의할 예정"이라고 밝혔다.

통계청은 감정원의 전국주택가격동향조사에 대해 품질을 진단한다. 그동안 감정원의 아파트 가격 동향 통계는 9400가구를 대상으로 집계해 전체 부동산시장의 현실을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 있었다. 또 주 단위로 발표해 시장 혼란을 초래한다는 이야기도 나왔다.

감정원이 발표하는 매매가격 상승률은 민간 기업인 KB국민은행이 집계하는 수치보다 낮은 편이다.

감정원은 11월 첫째 주 주간 아파트 가격이 전주 대비 0.17% 올랐다고 집계했으나 KB국민은행 리브온은 같은 주간 전국 아파트 매매가격이 0.30% 올랐다고 발표했다. 10월 월간으로는 감정원은 전국 아파트 매매가격이 한 달 전보다 0.40% 올랐다고 발표했지만 KB국민은행은 상승률을 0.58%로 집계했다.

통계정책분과위원회의 논의를 거친 후 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 승인을 받으면 작성 방법이나 공포 주기 등은 변경할 수 있게 된다.

현재 전국주택가격동향조사 표본 수를 확대ㆍ개편하는 방안, 주간 상승률을 집계하되 매주 그 수치를 알리는 대신 월간 통계를 발표할 때 주간 수치도 함께 제시하는 방안 등이 논의되고 있다. 한편 통계청은 감정원 부동산 통계를 포함해 총 73종의 국가통계를 대상으로 품질을 진단하는 업무를 하고 있다.

