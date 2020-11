여수시민사회단체, 전남여성인권지원센터 철저한 수사와 감사 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시민사회단체가 전남여성인권지원센터(이하 인권지원센터)와 관련한 성명서를 11일 내고 사법당국과 전남도·여성가족부에 실체적 진실과 후속 대책을 요구했다.

이 단체는 "인권지원센터 법인대표의 폭언, 갑질 등의 인권침해 의혹을 폭로한 활동가의 기자회견과 언론보도가 있었다."며 "인권지원센터는 비상대책위원회를 결성하고, 법인 정상화를 위해 노력했다고 하나, 임시총회에서 회계부정에 대한 고소, 활동가와 시설장의 제명 공방, 신임 이사장의 연 이은 사임 등 문제해결이 심각한 지경에 이르고 있다."고 주장했다.

"전남도와 여성가족부의 감사를 통해 지난 9월 24일 법인대표에 대한 직무정지 처분이 내려졌으나 법인대표가 법인의 부설기관인 여수여성자활지원센터의 센터장을 겸직하고 있다"며 직무정지 처분의 실효성이 크지 않다는 우려를 했다.

또한 "인권지원센터의 이번 문제가 올바르게 해결되기를 바란다."면서 "인권지원센터와 쉼터가 설립목적대로 사업을 새롭게 개혁·개선해 피해자나 자활이용자를 위한 보금자리가 되고, 피해당사자들의 마음과 영혼이 치유되기를 희망한다."고 전했다.

한편 여수연대회의는 "여수경찰서 등 사법당국은 철저한 수사를 통해, 인권지원센터의 갑질의혹과 인권침해, 회계투명성 등 제반 문제점에 대한 실체적 진실을 밝혀줄 것"을 요구했다.

"여성가족부와 전남도는 2차 감사에서 밝혀진 사실을 공개하고, 법과 규정에 따라 엄정히 처리할 것을 요구한다."며 "도움과 활동에서 방치되고 있는 자활이용자들의 후속 피해를 방지하기 위한 즉각적인 대책 수립"을 요구했다.

