文대통령, 바이든과 첫 통화 언제?…靑 "필요한 소통 진행中"

[아시아경제 손선희 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 주요 우방국 정상들과 연쇄 통화에 나서며 동맹 다지기에 나선 가운데 문재인 대통령과도 곧 직접 소통이 이뤄질 것으로 보인다. 전례를 고려하면 이르면 오늘(11일) 밤 늦게 통화가 이뤄질 가능성도 완전히 배제하지 않고 있다.

11일 청와대 국가안보실(NSC) 측은 문 대통령과 바이든 당선인의 첫 통화 시기와 관련해 "필요한 소통을 하고 있다"고 전했다.

청와대 측은 구체적 시기를 특정하진 않았으나, 전날 바이든 당선인이 캐나다를 시작으로 프랑스ㆍ독일ㆍ아일랜드ㆍ영국 등 주요국 정상들과 통화를 한 만큼 멀지 않은 시기에 한미 정상 통화를 추진할 것으로 보인다.

바이든 당선인이 우리나라와 일본 중 어느 쪽과 먼저 통화를 할지도 관심이다. 이를 놓고 한일 외교 당국 간 치열한 물밑 눈치전이 예상된다.

박근혜 전 대통령의 경우 2016년 미국 대선 당시 도널드 트럼프 당선인이 당선을 확정 지은 뒤 바로 다음 날인 11월10일 첫 통화를 했다. 당시 아베 신조 일본 총리도 같은 날 두 시간 앞서 트럼프 대통령과 첫 통화를 가졌다.

문 대통령과 바이든 당선인이 첫 통화가 성사되면 곧바로 우리 정부에서 고위대표단을 구성해 바이든 인수위원회 측과 접촉을 시도할 것으로 전망된다.

특히 박지원 국가정보원장이 전날 스가 일본 총리를 예방하는 자리에서 내년 7월 도쿄올림픽을 계기로 '남ㆍ북ㆍ미ㆍ일 회담'을 하자는 문 대통령의 제안을 전했다는 보도가 나오기도 했다. 청와대 및 국정원 측은 해당 내용에 대해 "정상 간 외교를 확인할 수 없다"고 일관된 입장을 내놨다. 실제 이 같은 제안이 이뤄졌다면 한미 정상 간 통화에서도 언급될 가능성이 있다.

