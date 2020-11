[실전 재테크]새로 짜인 판, 유망투자처 찾기...신흥국 채권·원자재로 발 빠르게 이동

달러화 약세 전망에 선진국 유출

[아시아경제 박지환 기자] 조 바이든 민주당 후보가 미국 대통령으로 확정됨에 따라 미국발 대선 불확실성이 줄어든 한편 투자자들의 유망 투자처 찾기가 활발해지고 있다. 바이든 행정부가 공식 출범하면 대규모 경기부양책에 따른 달러화 약세 환경이 지속될 것이란 전망에 무게가 실리면서 선진국에서 신흥국 채권으로 투자금이 빠르게 이동하고 있다. 구리ㆍ은 등의 원자재와 함께 물가연동채 투자도 유망 투자처로 꼽힌다.

11일 국제금융센터에 따르면 지난달 29일부터 이달 4일까지 신흥국에 유입된 글로벌 채권펀드 자금은 4억달러(약 4500억원)로, 지난달 22~28일 유입 규모보다 1억달러 증가했다. 반면 미국 채권펀드시장에서는 같은 기간 24억달러에서 9억달러로 유입 규모가 16억달러 급감했다. 유럽 역시 6억달러 순유입에서 7억달러 순유출로 전환하면서 자금 유출이 가속화하고 있다. 선진국 전체의 채권 펀드 역시 30주 만에 순유출로 전환했다.

수익률 면에서도 신흥국 채권은 선진국시장과 비교해 앞선다. 지난 5일 기준 달러 표시 브라질과 멕시코의 국채(10년물) 주간 수익률은 각각 2.3%, 1.3%를 기록해 미국과 유럽 등 선진국들의 0%대 수익률보다 경쟁력을 드러냈다. 절대적 저금리 환경이 지속되고 있고 향후에도 고금리 매력이 부각되는 신흥국 채권의 견조한 성과가 기대된다는 평가다. 장희종 하이투자증권 투자전략부 팀장은 "신흥국은 향후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국면에서 벗어나기 시작할 때 선진국보다 빠른 회복세가 기대된다"며 "당분간 달러화 약세 환경이 이어질 것이라는 점도 신흥국 채권 투자 환경에 긍정적 부분"이라고 설명했다.

구리ㆍ은ㆍ금 등 원자재 투자의 경우에도 본격적인 경기 확장기로 진입하는 과정에서 유망한 투자처로 꼽힌다. 특히 구리의 경우 글로벌 경기부양책에 따라 수요가 더 크게 증가할 것으로 예상된다. 이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "국내는 물론 해외에서의 신재생에너지 확대 정책 수요 증가에 따라 산업용 원자재인 구리 수요가 대폭 늘어날 수 있다"고 말했다. 우혜영 이베스트투자증권 연구원 역시 "현재 글로벌 경제가 경기확장기로 진입하는 과정에 있고 중장기적 약 달러 상황도 지속될 것으로 예상되면서 구리의 산업 수요는 더 커질 것"이라고 내다봤다.

안전자산이라는 특징과 산업재 요소를 모두 가지고 있는 은 역시 우상향 흐름이 이어질 것이란 분석이다. 은은 금처럼 귀금속으로 분류되는 동시에 구리의 산업재로서의 성격도 지닌다. 뛰어난 전기전도성으로 태양광 패널이나 전자제품 등의 핵심 소재로 쓰인다. 우 연구원은 "은은 인플레이션으로 인해 화폐가치가 떨어지는 것을 막기 위한 '인플레이션 헤지 자산'이기도 하지만 산업재 수요가 50% 이상 차지한다는 점에서 우호적 환경이 조성될 것으로 보인다"고 강조했다. 이와 함께 금의 경우에도 구리 또는 은보다 상대적 수익률은 낮을 수 있지만 나쁘지 않은 수익률과 인플레이션 헤지 수단이란 강점을 보유한 만큼 수요 증가에 대비해야 한다는 분석도 제기됐다.

바이든 당선자가 대대적 경기부양책을 예고하면서 물가상승 가능성이 커진 만큼 물가연동채 투자도 유망할 것으로 보인다. 물가연동채는 원금과 이자를 물가가 오른 만큼 함께 올려줘 물가 상승분만큼의 실질 가치를 보장해주는 채권이다. 김훈길 하나금융투자 연구원은 "현재 시장 환경은 물가연동채에 유리하게 조성되고 있다"면서 "미국 대선 후 대대적인 경기부양책이 기대되고 있고, 이는 대규모 채권 발행과 시장금리 상승, 물가상승으로 나타나게 될 것"이라고 진단했다.

