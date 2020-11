글로벌 기업 비자·쇼피파이, 21호 ‘자상한 기업’ 선정…中企 해외진출 돕는다

해외용 온라인몰 구축 및 운영 솔루션 제공 지원

"민간과 함께 온라인 수출 지원 확대"

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 카드사인 비자(VISA)와 세계 3위 온라인 쇼핑 플랫폼 기업 쇼피파이(Shopify)를 21번째 '자상한 기업'으로 선정했다고 11일 밝혔다.

비자와 쇼피파이는 중기부가 발굴하고 추천한 Δ백년소공인 Δ가치삽시다 입점기업 Δ브랜드케이(K) 기업 등 유망 중소기업·소상공인 중 온라인 수출에 적합한 기업·제품을 대상으로 해외용 온라인몰 구축 및 운영 솔루션 제공 등을 지원할 예정이다.

중기부는 자상한 기업 선정과 함께 이날 을지로 비자코리아 본사에서 비자, 쇼피파이, 한국온라인쇼핑협회와 '중소기업·소상공인의 온라인 수출 활성화'를 위한 업무협약도 체결했다.

양사는 온라인 수출 중소상공인의 금융과 대금 결제 효율화를 위한 '특화 상품개발' 및 '우대카드 출시' 등 금융서비스 지원도 추진한다. 이 밖에도 이커머스 분야의 국내 유망 스타트업을 공동 발굴해 협력 관계를 구축하는 등 우리 스타트업 해외진출에도 힘을 보탤 계획이다.

알켈리 비자 글로벌 본사 회장은 "코로나19 위기 극복을 위한 한국 정부의 전방위적 노력에 깊은 인상을 받았다"며 "자상한 기업으로서 한국 경제의 중추인 중소기업과 소상공인의 온라인 해외진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

할리 핀컬스테인 쇼피파이 회장은 "대한민국 정부가 선정하는 자상한 기업이 돼 영광이다"며 "쇼피파이의 글로벌 역량을 통해 한국의 중소상공인이 세계로 뻗어나갈 수 있는 발판을 만들 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

박영선 중기부 장관은 "정부와 민간이 합심해 '대한민국 동행세일'에 이어 '코리아세일페스타'를 통해 내수활성화 및 경기회복의 계기를 만들고 있다"며 "이번 협약을 통해 유망 중소기업과 소상공인의 국내 판매 뿐 아니라 온라인 해외판매까지 확대 지원할 수 있게 됐다"고 강조했다.

