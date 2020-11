한솔홈데코, 마루 전문 쇼핑몰 ‘마루스토리’ 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 한솔홈데코는 국내 최초로 마루전문 쇼핑몰 ‘마루스토리’를 열었다고 11일 밝혔다.

한솔홈데코의 마루스토리는 종합적인 마루 인테리어 정보를 제공하는 동시에 직접 쇼핑까지 원스톱으로 할 수 있는 서비스를 제공한다. 다양한 마루제품의 종류별 특징과 소비자 라이프스타일·개성에 맞는 마루 시공 사례 등을 제공해 소비자 선택 폭을 한층 넓혔다.

소비자는 마루스토리에서 마루 인테리어에 대한 종합 정보와 궁금한 사항을 손쉽게 확인할 수 있다.

반셀프 인테리어를 하기 전에 주의해야 할 사항과 철거 시 고려해야 할 점 등에 대한 정보를 제공해 처음 인테리어에 도전하는 소비자들도 쉽게 따라할 수 있도록 고려했다.

마루 스토리는 구매 시 마루 공사 금액을 한번에 결제하는 방식이 아니라 쇼핑몰에서 자재 비용을 결제한 뒤 시공 완료 시 서비스 리더에게 시공비를 지불하면 된다.

마루스토리는 구매자에게 한솔홈데코가 보증하는 시공 전문가를 소개함으로써 소비자가 안심하고 인테리어 공사를 맡길 수 있도록 하는 ‘안심 시공 서비스’를 제공한다.

마루스토리에서는 각 지역별로 5년 이상의 경력을 보유한 ‘한솔 시공 서비스 리더’들에 대한 정보를 확인할 수 있다.

한솔홈데코는 한솔 시공 서비스 리더에 대한 철저한 이력 관리를 진행해 시공 평수를 속이거나 저품질 부자재를 사용하는 등의 걱정 없이 안심하고 시공할 수 있도록 할 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr