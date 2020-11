곡성군, 전남도 농정업무 종합평가 2년 연속 ‘우수상’

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도에서 매년 실시되는 농정업무 종합평가에서 곡성군이 지난 2019년에 이어 올해도 우수상을 거머쥐어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

전남 곡성군이 지난 9일 전남도청에서 열린 ‘제25회 농업인의 날’ 행사에서 농정업무평가 분야 우수상을 받았다고 11일 밝혔다.

전남도는 매년 22개 시군을 대상으로 농정업무 종합평가를 하고 있다.

올해 곡성군은 청년 창업농 영농 정착률 100% 달성과 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 선정(백세미) 등에서 우수성을 인정받았다.

또 축산방역 분야에서 깨끗한 농장 지정 증가와 소 구제역 백신 항체 양성률 증가 등 농정업무 전반에서 좋은 실적을 거둔 것으로 평가됐다.

군 관계자는 “친환경, 축산, 방역 등 농정 현안에 농업인들의 적극적 참여를 유도하고, 농업인 소득 증대와 삶의 질 향상을 위해 고부가가치 농정을 추진한 결과다”며 “앞으로도 지역 특성에 맞는 적극적인 농정을 펼치겠다”고 밝혔다.

