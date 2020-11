KB금융, 환경보호 위한 민·관 연합체 '해빗 에코 얼라이언스' 참여

일상 생활 속 플라스틱 사용량 감축 등 다양한 활동에 동참

[아시아경제 박선미 기자] KB금융그룹은 11일 서울 을지로에 위치한 SK T타워에서 환경부, 서울시, SKT, 스타벅스코리아 등 총 23개 기관 및 기업과 함께 일상 생활의 환경 보호 실천 및 플라스틱 사용량 감축을 위한 연합체인 ‘ha:bit eco alliance(해빗 에코 얼라이언스)’ 출범식을 가졌다.

해빗 에코 얼라이언스는 일상 생활 속 플라스틱 사용량을 줄이기 위한 착한 습관을 정착시키고 상호 협력을 바탕으로 지속 가능한 환경 생태계를 조성하기 위해 정부 및 지자체, 커피 프랜차이즈, 기업 등 민·관의 다양한 구성원이 참여하는 연합체이다.

KB금융은 앞으로 해빗 에코 얼라이언스 구성원으로서 그룹 사옥 카페 및 임직원의 친환경 프로젝트 참여, 친환경 금융상품 개발 및 우대혜택 제공 등 플라스틱 감축과 관련된 다양한 실천 방안을 추가적으로 확대해 나갈 예정이다.

KB금융 관계자는 “기후변화 위기에 선제적으로 대응하고 지속가능한 미래를 함께 만들어나가기 위해서는 우리 모두의 관심과 참여가 무엇보다 중요하다”며, “KB금융그룹의 미션인 ‘세상을 바꾸는 금융’처럼 함께 바꿔나가는 미래를 위해 KB금융이 앞장서 나가겠다”고 말했다.

