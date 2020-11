5년간의 보툴리눔 톡신 전쟁, 일주일 후 마침표 찍나

[아시아경제 조현의 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 193,000 전일대비 2,300 등락률 +1.21% 거래량 20,665 전일가 190,700 2020.11.11 10:50 장중(20분지연) 관련기사 겹악재 주름 깊은 '메디톡스'대웅제약, 美 ITC 예비결정 추가반박서 제출 메디톡스, 주가 18만 5200원.. 전일대비 -2.99% close 와 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,700 등락률 -1.79% 거래량 24,573 전일가 95,000 2020.11.11 10:49 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 인적자원개발 우수기관 인증 획득대웅제약, 안전보건경영시스템 인증 'KOSHA-MS' 획득 [클릭 e종목] 대웅제약, 소송 결과 반영된 주가…"호실적 주목" close 간 보툴리눔 톡신 균주 분쟁에 대한 미국 국제무역위원회(ITC) 최종 판결이 일주일여 앞으로 다가왔다. 두 회사 간 소송이 5년 만에 마침표를 찍을지 주목되고 있다.

11일 업계에 따르면 ITC는 오는 19일(현지시간) 메디톡스가 대웅제약을 영업비밀 침해 혐의로 공식 제소한 소송의 최종 판결을 내린다.

당초 최종 판결은 지난 6일로 예정돼있었지만 19일로 연기됐다. 업계에선 ITC의 연기 결정 배경에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 일정 조정으로 보고 있다.

ITC가 어느 한쪽의 손을 들어주더라도 국내 보톡스 업계의 타격은 피할 수 없다. 메디톡스는 국내 최초로 국산 보툴리눔 톡신 제품 '메디톡신'을 출시한 후 국내 보톡스 시장을 석권해왔다. 후발주자인 대웅제약은 국산 제품으로는 처음으로 2018년 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받아 세계 최대 시장인 미국에 진출한 지 1년 만에 점유율 3위를 차지했다.

통상 ITC의 예비판결이 뒤집히는 경우가 거의 없지만 이번 최종 판결은 전망하기 어려운 상황이다. 지난 7월 ITC는 대웅제약이 메디톡스의 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀을 도용했다고 예비 판결했다. 하지만 ITC는 지난 9월 대웅제약의 이의신청을 받아들여 재검토를 결정했다. 이후 지난달 ITC 불공정수입조사국(OUII)이 대웅제약의 이의 신청에 반대하고 기존 예비판결을 지지한다는 의견을 냈다.

합의 가능성은 희박한 상황이다. 2016년부터 생겨난 갈등의 골이 깊은 데다 양사의 미국 파트너사 애브비와 에볼루스 등도 관여한 만큼 더는 메디톡스와 대웅제약만이 관여한 사안이 아니다. 전승호 대웅제약 대표는 "합의를 한다면 진작 했어야 하는데 시간이 너무 지났고 무엇보다도 ITC 예비 판결의 침해 대상에서 메디톡스가 빠져 있다"며 "메디톡스가 합의를 원한다고 할 수 있는 게 아니라 엘러간의 모회사인 애브비가 모든 결정의 키를 쥐고 있다"고 말했다.

ITC의 최종 판결이 나오면 미국 대통령은 60일 이내에 승인 또는 거부권 행사 여부를 결정한다. 조 바이든 미국 대통령 당선인의 취임일이 내년 1월 20일인 만큼 도널드 트럼프 대통령이 결정한다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr