인천TP, 스마트공장 시범공장 견학 프로그램 재개

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중단했던 '스마트공장 시범공장 견학 프로그램'을 재개한다.

스마트공장에 대한 벤치마킹의 기회를 제공하기 위해 인천중소벤처기업청과 함께 지난해 1월부터 진행해왔던 이 프로그램은 코로나19 확산으로 지난 7월 이후 중단돼왔다.

정부의 사회적 거리두기 단계 완화로 오는 24일 중단 4개월여만에 재개되는 스마트공장 견학 시범공장은 화장품 용기 제조업체 ㈜연우(인천 서구)다.

인천중기청과 인천TP의 지원으로 스마트공장 솔루션인 PLM(제품수명주기관리), APS(생산계획 및 스케줄링 최적화), 자동화장비, 재고관리시스템, 자동화 설비를 구축한 연우는 생산성 등 기업 경쟁력을 높인 대표적인 스마트공장 도입기업 가운데 하나다.

10개월의 구축 기간을 통해 총 5단계 중 중간인 레벨3 수준을 갖춘 이 회사에 지금까지 7차례에 걸쳐 스마트공장 도입을 원하는 기업의 임직원과 스마트공장 청년체험단 등 모두 150여명이 견학을 다녀갔다.

인천TP 관계자는 "모범적인 스마트공장 솔루션 참관은 중소·중견기업이 스마트공장 도입의 방향을 잡는 데 큰 도움이 된다"며 "이 견학 프로그램이 인천지역 제조산업의 혁신을 실현하는데 적잖은 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 인천TP는 인천지방중기청, 인천시와 함께 중소·중견제조기업의 스마트공장 구축비를 지원하는 '스마트공장 보급확산사업'과 '인천시 스마트공장 구축지원사업'을 벌이고 있다.

지원 신청은 스마트공장 종합관리시스템(www.smart-factory.kr)과 인천시 기업지원정보제공 사이트(https://bizok.incheon.go.kr)를 통해 접수하면 된다.

