티오르, BMW 기획전 실시…"시승 차종 구매 고객에게 사은품 증정"

[아시아경제 유현석 기자] 실시간 통합 시승 플랫폼 ‘티오르(TIOR: TRY IT ON THE ROAD)’를 서비스 중인 민앤지는 BMW 코오롱모터스와 함께 BMW 3, 5 시리즈를 구매한 고객들을 대상으로 선물 증정 기획전을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 티오르 ‘BMW THE 3, 5 구매 타이밍!’ 기획전은 티오르 앱을 통해 BMW 3 또는 BMW 5 시리즈를 시승한 뒤, 오는 30일까지 구매 계약을 완료한 고객 전원에게 지급된다. 단 티오르 앱을 통한 온라인 시승 예약이 아닌 단순 전화 시승 예약은 대상에서 제외된다.

시승 차종 구매를 확정한 티오르 고객에게는 차량용 공기청정기(30만원 상당)와 프리미엄 프로바이오틱스 브랜드 ‘드시모네 4500’(15만원 상당)이 증정될 예정이다.

티오르로 BMW 3, 5시리즈 시승을 예약하는 고객은 일일이 지점을 방문해 시승을 신청할 필요 없이, 간편하게 터치 한 번으로 가까운 지점, 원하는 일시를 직접 선택해 실시간으로 예약할 수 있다.

티오르는 이번 BMW 3, 5시리즈 기획전과 더불어 앱 리뉴얼을 통해 실시간 간편 시승 예약 뿐만 아니라, 차량 구매자에게 필요한 차량 상세 정보나 추천 세일즈 컨설턴트 등 다양한 정보를 제공하기 시작했다.

티오르는 ▲다양한 콘텐츠 제공 ▲편리한 차량 시승 연계 ▲개인정보 유출 방지를 위한 ‘안심번호 사용’ ▲견적서 제공 등을 통해 차량 정보를 찾아다녀야 했던 고객의 수고를 줄인다. 또 개인정보는 보호하며 자신에게 꼭 맞는 차량을 찾기 위한 빠른 시승 경험과 견적서 확인까지 할 수 있도록 자동차 구매자들의 필수 앱으로 계속 거듭나겠다는 계획이다.

현재 티오르는 BMW, 미니, 아우디, 폭스바겐, 링컨, 포드, 재규어, 랜드로버, 지프, 렉서스 등 17개 브랜드와 제휴해 서울에서 제주까지 전국 어디서든 실시간으로 시승 예약 신청이 가능하다. 또한 계속해서 제휴 브랜드를 확장함으로 보다 많은 브랜드의 시승 경험을 제공할 수 있도록 준비하고 있다.

티오르 관계자는 “최근 고객 편의에 맞춰 앱 메인 화면을 개편하는 등 지속적인 서비스 고도화를 진행 중”이라며, “모든 모빌리티 분야의 구매자와 판매자를 연결하는 종합 모빌리티 플랫폼이자, 철저히 고객의 편의를 위한 고객 중심 서비스를 제공하기 위해 총력을 가할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>