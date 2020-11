한·중 환경장관 "양국 겨울철 미세먼지 대책 강력히 추진" 뜻 모아

'제2차 한중 연례 환경장관회의' 개최

탄소중립 정책·기술교류 협의회 추진

조명래 장관 "中과 실질적 협력 지속"

[아시아경제 김보경 기자] 한국과 중국 환경장관이 겨울철 고농도 미세먼지에 대응해 양국의 대책을 강력하게 실시하기로 약속했다. 탄소중립 사회 달성을 위해 정책·기술교류 협의회도 추진하기로 했다.

조명래 환경부 장관은 11일 서울과 베이징 간 화상회의로 열린 '제2차 한·중 연례 환경장관회의'에서 황 룬치우 생태환경부 장관과 양국의 환경협력 강화 방안을 논의했다.

이번 회의는 올해 양국의 탄소중립 선언 이후 개최하는 첫 회의이자, 고농도 미세먼지 계절을 앞두고 열리는 자리라는 데 의의가 있다.

앞서 양국은 지난해 2월 중국에서 열린 한·중 환경장관 회담에서 매년 고위급 정책협의회를 정례화하기로 합의했다. 그해 11월 제1차 회의를 열고 대기분야 협력 최상위 계획인 청천(푸른하늘) 프로젝트에 서명한 바 있다.

양국은 이번 회의에서 한국의 계절관리제(12~3월)와 중국의 추동계대책(10~3월) 간 공조를 강화하고, 탄소중립 사회 달성을 위한 정책·기술교류 협의회를 추진하기로 뜻을 모았다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서도 청천 프로젝트의 차질 없는 이행을 평가하고 동북아 호흡공동체로서 양국이 미세먼지 대응에 최선을 다하기로 약속했다.

올해 양국의 미세먼지 계절관리 대책을 강력하게 추진하기로 했으며, 저감사업·예보 교류 등의 분야에서도 협력을 강화하기로 합의했다.

또 한국과 중국의 탄소중립 선언을 바탕으로 양국은 그린뉴딜 등 기후위기 대응 협력을 강화하기로 했다. 탄소중립 사회 달성을 위한 정책 및 기술교류 협의회를 추진하기로 했다.

코로나와 기후·환경위기 극복을 위한 국제협력과 연대의 중요성이 크다는 데도 인식을 같이 했다. 내년 5월 중국 쿤밍에서 열리는 '제15차 생물다양성협약 당사국총회', 내년 상반기에 우리나라에서 개최할 예정인 '제2차 녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대(P4G)' 정상회의 등 국제 무대에서 협력을 강화하기로 했다.

조명래 장관은 "코로나19로 지친 국민에게 푸른 하늘은 지켜드려야 할 일상"이라며 "미세먼지를 걷어내고 기후위기를 극복할 수 있도록 중국과 실질적인 협력을 지속하겠다"고 강조했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr