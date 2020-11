전시체험·마라톤 등 참여 행사 다양

[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청은 '2020 서울학생 메이커괴짜축제'를 13일부터 이틀 간 개최한다고 11일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 이번 축제는 학생, 학부모, 교사들 뿐만 아니라 일반 시민도 참여 가능하다. 이번 축제는 온라인과 오프라인 병행 개최된다. 온라인 플랫폼을 통해 다양한 프로그램들이 방송으로 송출된다. 관람객들은 사전 신청으로 수령한 체험 키트를 활용해 프로그램을 보면 된다.

'괴짜가 세상을 구한다'는 구호를 표방해 전시체험, 마라톤, 토크 버스킹, 집콕메이킹 등 다양한 행사가 진행된다.

