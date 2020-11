김빠진 IPO에 공모주펀드 자금 '썰물'

공모주펀드 한달새 3937억 빠져

[아시아경제 송화정 기자] 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 3,500 등락률 -2.08% 거래량 168,040 전일가 168,000 2020.11.11 11:26 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.62%빅히트, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -1.22%...빅히트, 이시간 주가 +10.4%.... 최근 5일 개인 3만 1951주 순매도 close 상장 이후 기업공개(IPO) 열기가 시들해지면서 공모주 펀드에서 자금 유출이 지속되고 있다. 내년 대어급 IPO가 재개되기 전까지 공모주펀드가 인기를 회복하기는 쉽지 않을 것으로 보인다.

11일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상인 공모주펀드 127개에서 최근 한 달 간 3937억원이 빠져나갔다. 한 달 전만해도 3조7000억원대였던 공모주펀드 설정액은 3조2989억원으로 줄어들었다. 같은 기간 펀드수는 오히려 123개에서 127개로 늘었다.

공모주펀드에서 자금이 썰물처럼 빠져나가기 시작한 것은 빅히트가 상장 이후 부진한 흐름을 보였기 때문이다. 올해 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 500 등락률 +0.29% 거래량 323,941 전일가 169,500 2020.11.11 11:26 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 2020 하반기 신규상장 테마 상승세에 5.66% ↑11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까SK바이오팜, 외국인 1만 6157주 순매도… 주가 0.0% close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,200 전일대비 700 등락률 -1.43% 거래량 386,716 전일가 48,900 2020.11.11 11:26 장중(20분지연) 관련기사 外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close 에 이어 올해 IPO 대어로 평가받으며 기대를 모았던 빅히트는 상장 첫 날 기대와 달리 4.44% 하락했고 이후에도 약세를 지속하며 부진했다. 시초가 27만원으로 출발한 빅히트는 주가가 16만원대까지 떨어진 상태다. 이날 오전 9시21분 기준 빅히트는 전일 대비 0.6%(1000원) 떨어진 16만7000원을 기록했다.

앞서 SK바이오팜는 공모가 두 배 수준에서 시초가를 형성하고 3일 연속 상한가를 지속한 '따상상상'을 기록했고 뒤이어 상장한 카카오게임즈는 '따상상'을 기록하면서 IPO 열기가 달아올랐다. 빅히트도 상장 당일 따상을 기록하긴 했으나 상한가를 유지하지 못한 채 하락세로 돌아서며 투자자들에게 실망감을 안겼다.

SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트의 청약 경쟁률이 치솟으면서 공모주펀드에도 자금이 몰렸다. 높은 청약 경쟁률에 소액으로는 주식 배정 받을 확률이 희박하자 공모주펀드라도 투자하려는 자금이 몰린 것이다. 공모주펀드는 신규 상장이 있을 때 기관 투자자로 청약에 참여해 수익을 올린다. 통상 공모주 배분이 기관 60%, 일반 20%, 우리사주 20% 등이라는 점을 고려하면 공모주펀드를 통해 소액으로도 공모주에 투자할 수 있다. 빅히트 부진 등으로 공모주펀드 수익률도 저조한 편이다 최근 한달 수익률이 0.6%에 그쳤다.

내년 대어급 IPO들이 예정돼 있어 내년에야 공모주펀드도 다시 활기를 찾을 수 있을 전망이다. SK증권에 따르면 내년 상장 목표 중인 업체 중 기업가치가 조 단위에 달하는 업체는 LG에너지솔루션(40조~50조원), 크래프톤(20조~30조원), 카카오뱅크(6조~40조원), 카카오페이(7조~10조원), 카카오페이지(2조~4조원), SK바이오사이언스(3조원) 등이다. 이소중 SK증권 연구원은 "내년 공모 규모는 최근 5년간 IPO 시장이 제일 뜨거웠던 2017년보다 더 클 것으로 예상돼 유동성 장세가 기대된다"면서 "IPO 시장에 대한 관심도도 높아질 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr