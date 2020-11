日언론 "방일중인 박지원, 새 한일 공동선언 제안…스가는 난색"

일본 정부 관계자 "선언으로 한일 현안 해결 보장 안돼 현실적이지 않아"

[아시아경제 정현진 기자] 방일중인 박지원 국가정보원장이 스가 요시히데 일본 총리를 만나 '김대중-오부치 선언'에 이은 새 한일 공동선언을 제안했다고 11일 일본 언론들이 보도했다.

마이니치신문은 박 원장이 전날 스가 총리와 만나는 자리에서 1998년 당시 김대중 대통령과 오부치 게이조 총리가 함께 발표한 '21세기 새로운 한일 파트너십 공동선언'을 언급하고 새로운 선언을 발표하자고 제안했다고 전했다. 당시 김대중-오부치 선언에는 일제 식민지 지배에 대한 일본 측의 사과 표명과 함께 미래지향적인 한일 관계 발전에 대한 내용이 담겼다.

이와 함께 2002년 축구 월드컵의 한일 공동개최를 향한 양국 국민의 협력을 언급하는 내용이 포함됐다. 마이니치는 "박 원장이 새 한일 공동선언에 내년 7월 개최 예정인 도쿄올림픽·패럴림픽의 성공에도 기여할 것이라는 생각도 드러낸 것으로 보인다"고 전했다.

일본 정부 관계자는 마이니치에 "선언에 의해 한일 사이의 현안이 해결될 것이라는 보장이 없어 현실적이지 않다"고 말했다. 아사히신문도 "전 징용공(일제 강제징용 피해자의 일본식 표현) 문제가 있는 상황에서 (새 한일 공동선언은) 현실적이지 않다"는 일본 정부 고위 관계자의 발언을 전했다.

일본 정부는 한국 대법원의 강제징용 배상 판결이 1965년 한일 청구권 협정에 위배된다면서 한국 정부에 해결책을 제시하라고 요구하고 있다. 스가 총리는 박 원장을 만난 자리에서 한일 관계를 건전하게 되돌리는 계기를 한국 측이 만들라고 다시 요구했다고 교도통신은 전했다. 교도는 스가 총리의 이런 발언에 대해 "현 시점에선 (박 원장이 제안한) 새로운 선언의 검토에 난색을 보인 형태"라고 평가했다.

