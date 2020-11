파미셀, 3분기 누적 매출 288억…"뉴클레오시드 112억 돌파"

[아시아경제 유현석 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 550 등락률 +2.73% 거래량 3,568,704 전일가 20,150 2020.11.11 10:24 장중(20분지연) 관련기사 증권사 리포트 총정리, 웹젠·네오팜 등 높은 목표가 제시파미셀, 외국인 7000주 순매도… 주가 0.57%대량판매! 진단키트, 2000조 중국 시장 잡는다! close 은 3분기 매출액 79억원, 영업이익 12억원의 실적을 기록했다고 11일 밝혔다. 3분기까지 누적 매출액은 288억원, 영업이익은 59억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 29%, 292% 상승했다.

원료의약품(뉴클레오시드, mPEG)을 생산하는 케미컬사업부문이 3분기까지 270억원의 매출과 97억원의 영업이익을 내며 실적 상승을 이끌었다.

품목별로는 진단키트와 RNA 기반 핵산치료제의 주원료인 뉴클레오시드(Nucleoside)의 매출이 호실적의 배경이 됐다. 3분기까지 뉴클레오시드 누적 매출은 112억원을 기록해 지난해 같은 기간 보다 121%의 성장세를 보였다. 바이오 개량 신약원료인 mPEG와 5G 관련 첨단소재도 각각 95%, 40% 매출이 증가, 실적 성장세에 일조했다.

파미셀 관계자는 “뉴클레오시드 수요가 폭발적으로 증가함에 따라, 공장시설 증축 및 뉴클레오시드 기술을 활용한 ‘분자진단 핵심원료 개발’ 정부지원과제를 수행하는 등 기술 경쟁력을 강화해 글로벌 수요 증가에 적극적으로 대응할 계획”이라며 “케미컬사업부문의 든든한 수익창출 능력을 바탕으로 바이오사업부문의 줄기세포 연구도 순항할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr