[아시아경제 금보령 기자] 현대공업 현대공업 170030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 270 등락률 +2.76% 거래량 5,004,773 전일가 9,780 2020.11.11 10:24 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정현대공업, 주가 9520원 (15.82%)… 게시판 '북적'40조! 해상풍력에 글로벌 기업 모인다! 파급효과 엄청나다! close 은 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 39억8200만원으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

같은 기간 매출액은 549억8400만원으로 55.85% 늘었다.

