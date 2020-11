[아시아경제 금보령 기자] 코스모신소재 코스모신소재 005070 | 코스피 증권정보 현재가 15,150 전일대비 250 등락률 +1.68% 거래량 819,842 전일가 14,900 2020.11.11 10:23 장중(20분지연) 관련기사 코스모신소재, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 2.7% ↑안전성 문제있어? 中 전기차 잇따른 화재! 활활! 대한민국이 최고!코스모신소재, 주가 1만 6450원 (-3.8%)… 게시판 '북적' close 는 1560억원 규모의 2차전지용 양극활물질 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다.

계약금액은 지난해 개별 기준 매출액 대비 63.98%다. 계약 종료일은 2021년 12월31일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr