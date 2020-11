청호나이스, 임영웅 모델 ‘뉴히어로 공기청정기’ 유튜브 조회수 100만 기록

[아시아경제 김희윤 기자] 청호나이스는 바닥 띄운 공기청정기 뉴히어로의 유튜브 영상 조회수가 업로드 2주 만에 100만뷰를 돌파했다고 11일 밝혔다.

회사 공식 유튜브에 올라온 뉴히어로 동영상 조회수는 100만뷰, 댓글은 약 600개를 기록하고 있다고 청호나이스 측은 설명했다.

뉴히어로 공기청정기는 바닥공기부터 집중케어해야 진정한 실내 공기질 개선이 된다는 콘셉트로 개발된 제품이다. 바닥으로부터 약 10cm 띄워 하부흡입이 가능한 구조로 설계됐다. 100만뷰를 기록한 '영웅의 실체를 공개합니다'라는 제목의 영상은 뉴히어로 공기청정기 하부흡입 기능을 집중 소개했고, 특히 실험을 통한 바닥공기의 중요성을 이해하기 쉽게 연출했다.

원광직 청호나이스 마케팅부문 이사는 "실내 바닥공기의 중요성을 많은 소비자가 인식했으면 하는 바람을 담아 제작한 영상이 많은 공감을 일으킨 것 같아 기쁘다"며 "앞으로도 고객의 건강한 삶을 위해 더욱 필요한 혁신 제품을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr