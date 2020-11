KB자산운용, 중국 투자기회 알아보는 'KB 통 차이나데이' 개최

[아시아경제 금보령 기자] KB자산운용에서 중국 투자 기회를 알아보는 세미나를 열었다.

KB자산운용은 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 중국 투자기회'를 주제로 전일 'KB 통(通) 차이나 데이(China Day) 2020' 세미나를 개최했다고 11일 밝혔다.

세션은 '중국 이슈점검', '통중국의 기회', '중국 투자 전망 및 투자 기회' 등 세 개로 진행됐다.

통중국의 기회에서 홍콩거래소의 이인규 이사가 홍콩의 현재와 미래라는 주제로 발표했다. 홍콩 초상증권의 케빈 첸(Kevin Chen) 애널리스트는 미·중문제와 화웨이 사태에 대해 진단했다.

대만 CLSA증권의 세바스티안 호우(Sebastian Hou) 애널리스트는 "수출 제한으로 화웨이가 겪는 어려움에도 중국은 기술개발을 위한 능력과 충분한 역량이 있으며 미·중분쟁에서 대만이 지속적이 수혜를 누리게 될 것"이라고 설명했다.

이어 KB통중국고배당펀드를 운용하는 김대영 매니저는 "중국은 내수 시장 활성화 및 정보 기술 부문 성장으로 코로나19 이후 가장 빠른 회복을 보이고 있다"며 "향후 무역갈등 완화가 기대되는만큼 지속적으로 투자해야하는 시장"이라고 강조했다.

올해 세미나는 코로나19로 인해 웹세미나 형태로 진행됐다. 홈페이지를 통해 사전등록한 고객들도 세미나에 참여했다. 지난해에는 기관투자자와 판매사 프라이빗뱅커(PB)만을 대상으로 했다.

