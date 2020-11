옵티머스 투자금, 최소 7.8%만 회수 가능

[아시아경제 구은모 기자] 옵티머스자산운용의 5000억원대 펀드자산 중 최소 7.8%만 회수 가능하다는 실사 결과가 나왔다.

11일 금융감독원은 삼일회계법인이 지난 7월1일부터 약 4개월간 펀드 투자자금의 63개 최종 투자처에 대한 회계실사를 실시한 결과 이 같이 집계됐다고 밝혔다.

전날 삼일회계법인이 제출한 최종 보고서에 따르면 총 46개 펀드 설정금액(5146억원) 중 현재 식별 가능한 최종 투자처는 63개, 3515억원으로 파악됐다. 나머지 금액은 횡령과 돌려막기 등으로 실사를 할 수 없고, 현금·예금이나 타운용사 이관 펀드는 제외됐다.

실사법인은 투자대상의 회수가능성에 따라 세 등급으로 구분했고, 자산별 예상 회수율을 산출한 결과 예상회수율 추정치는 전체 펀드 규모 대비 최소 7.8%(401억원)에서 최대 15.2%(783억원) 수준으로 집계됐다. 3515억원 중 회수가 의문시되는 C등급이 2927억원(83.3%)으로 대부분을 차지하는 반면 전액 회수가 가능한 A등급(45억원)과 일부 회수가 가능한 B등급(543억원)은 16.7%에 불과하다.

금감원은 이번 실사결과를 반영해 기준가격 공정성을 도모할 수 있도록 기준가 산정 관련 자율 협의체 구성을 추진할 방침이다. 또한 실사결과가 도출됐지만 손해액 확정에는 상당기간이 소요될 것으로 전망돼 향후 검사·수사 결과 등을 감안해 법리검토를 실시하고 분쟁조정 방안을 마련할 예정이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr