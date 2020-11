‘전설의 대물’이 나타났다 … 부산서 1.8m길이 돗돔 270만원에 팔려

부산공동어시장 3년만에 등장, 여수서 잡힌 ‘귀한 몸’ 모셔와 11일 위판

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘전설의 물고기’로 불리는 바다의 대물 돗돔이 잡혀 270만원에 팔렸다.

3년여 만에 부산공동어시장 위판장에 등장한 길이 180cm, 무게 120kg 크기의 돗돔 한 마리가 11일 위판됐다.

이 ‘대물’은 여수 지역의 한 어선이 거문도 앞바다에서 잡은 것으로, 귀한(?) 몸은 차를 타고 부산까지 옮겨와 이날 부산공동어시장에서 주인을 찾아갔다.

위판된 돗돔은 부산공동어시장 중도매인이 270만원에 낙찰받았다. 돗돔은 부산 서구 충무동의 한 선어 전문 횟집에서 사 갔다.

부산공동어시장에 돗돔이 위판된 것은 3년여 만이다. 지난 2017년 6월 몸길이는 175cm였던 돗돔은 당시 280만원에 위판됐다. 11일 위판된 돗돔은 이보다 5cm 더 크지만, 값은 10만원 쌌다.

돗돔은 우리나라에서는 서남해안과 동해 남부의 수심 400∼500m 이상 되는 바위가 많은 깊은 바다에 서식하는 심해 어종이다.

몸길이가 2m까지도 성장하며 작은 심해어류나 바닥에 가라앉는 죽은 어류 등을 먹고 생활한다. 5~7월의 산란기가 되면 얕은 수심으로 올라오다 낚시나 어선의 그물에 잡히는 경우가 있는 데 이번에는 이례적으로 11월에 잡혔다.

