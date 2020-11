소비자정책위원회 민간위원장에 여정성 서울대 교수 재위촉

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회는 제5대 소비자정책위원회 민간위원장에 여정성 서울대 소비자학과 교수가 재위촉됐다고 11일 밝혔다.

소비자정책위원회는 소비자의 권익증진 및 소비생활에 관한 각 부처의 정책을 심의·의결하기 위해 공정위에 설치된 위원회다. 관련 중앙부처의 장관과 한국소비자원장, 사업자 및 소비자단체 대표 등 총 25명 이내의 정부위원과 민간위원으로 구성된다. 민간위원장은 임기 3년 동안 국무총리와 공동으로 소비자정책위원회 위원장직을 수행하며, 대통령이 위촉한다.

여 위원장은 서울대 생활과학대 소비자학과 교수(1993년~현재)와 서울대 생활과학대학장(2014년)을 역임하고 현재 서울대 기획부총장직을 맡고 있다. 또 한국소비자학회 회장과 아시아소비자경제학회 회장 등을 역임하는 등 30년 경력의 소비자학자이면서 다양한 부처의 정책 수립 과정에서 소비자 권익 증진에 기여해 왔다. 제4대 소비자정책위원회 민간위원장 임기 중에는 제4차 소비자정책 기본계획(2018~2020년)을 수립했다.

공정위 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 소비환경 변화에 맞는 소비자정책 방향을 제안하는 등 다양한 소비자권익 증진 시책의 활성화를 이끌어내 왔다"며 "이번 재위촉으로 각 부처에서 추진하고 있는 소비자정책이 한층 더 발전될 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr