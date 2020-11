코오롱모터스, MINI 10주년 기념 MINI CABIN HOUSE 운영

[아시아경제 성기호 기자] MINI 공식 딜러 코오롱모터스가 서울 잠실 롯데월드타워에서 크리스마스 컨셉의 'MINI CABIN HOUSE'를 12월 말까지 운영한다고 11일 밝혔다.

코오롱모터스는 MINI 브랜드 사업 10주년을 맞아 잠실 롯데월드타워 아레나광장에서 뉴 MINI 컨트리맨 전시 공간으로 MINI CABIN HOUSE 공간을 마련했다. MINI CABIN HOUSE에서 MINI를 구입하는 고객에게만 주는 10주년 감사 특별 프로모션 선물도 준비되어 있다.

MINI CABIN HOUSE에 전시되어 있는 뉴 MINI 컨트리맨은 일반 전시장에서 경험할 수 없는 각종 유틸리티들을 경험할 수 있는 공간으로 구성되어 있다. 캠핑 장비, 자전거 거치대 루프 캐리어 등을 직접 체험할 수 있도록 구현되어 있어 색다른 뉴 MINI 컨트리맨을 직접 만나볼 수 있다.

MINI CABIN HOUSE는 방역 수칙을 철저히 준수하며 진행하고 있으며, MINI 상담 시 코오롱모터스 MINI 10주년 기념 타포린백 등을 증정하고 있다.

이외에도 MINI CABIN HOUSE 방문한 후 인증사진을 필수 해시태그와 함께 본인 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 MINI 선물을 증정하는 이벤트를 추가로 진행한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr