하나카드 "11월 쇼핑 대목에 다양한 혜택 받으세요"

11월 최대 쇼핑 시즌을 맞아 국내쇼핑·해외직구·무이자할부 다채로운 이벤트 진행

[아시아경제 기하영 기자] 하나카드는 11월 블랙프라이데이 및 코리아세일페스타 등 전 세계 최대 쇼핑 시즌을 겨냥해 국내외쇼핑, 무이자할부 등 모든 혜택을 총 망라한 '하나카드 블랙프라이데이 딜; 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이달 말일까지 국내 주요 온라인 쇼핑몰과 함께 ‘국내 쇼핑 딜’ 이벤트를 준비했다. 11번가에서 그랜드 십일절(11월11일) 당일 패션, 마트, 리빙, 레저, 뷰티, 도서 카테고리에서 7만원 이상 SK페이로 구매 시 1만원 장바구니 할인 혜택을 제공한다. 이달 말일까지 아이폰·삼성 인기 자급제 휴대폰 카테고리에서 1만원 이상 SK페이로 구매 시 최대 15% 할인 혜택(최대 30만원 한도) 을 제공한다.

또 G마켓에서 오는 27일 당일 슈퍼프라이데이 행사로 2만원 이상 구매 시 15% 할인쿠폰 혜택(최대 7000원)을 제공하며, 위메프에서는 ▲15일까지 베이비위크 3~15% 할인(최대 10만원) ▲16~22일까지 패션뷰티위크 5~15% 할인(최대 5만원) ▲23~30일까지 마트위크 5~15% 할인(최대 10만원) 혜택을 제공할 예정이다.

편의점 가맹점에서도 현장할인 혜택을 준비했다. 이마트24에서 이달 말일까지 디저트 전 품목 구매 시 30% 현장할인(최대 2000) 혜택을 제공하며, 세븐일레븐에서 14일까지 빼빼로데이 행사상품 1만원 이상 구매 시 30% 현장할인(최대 1만원)을 15~30일까지 수험생·청춘 응원 행사상품 10종 구매 시 30% 현장할인(최대 1만원) 혜택을 제공한다.

월동을 준비하시는 하나카드 손님을 위해 이달말일까지 전자제품 종합쇼핑몰 하이마트와 전자랜드에서 캐쉬백 이벤트도 함께 진행된다.

하이마트 온라인몰에서 행사일별로 최대 10%에서 50만원까지 청구할인 혜택을 제공하며, 전자랜드에서 100만·200만·300만원 이상 구매 시 각각 3만·5만·10만원 캐시백 제공 및 현장에서 진행하는 브랜드 행사모델 구매 시 최대 100만원까지 캐쉬백 혜택을 제공한다.

하나카드 자체 전용 쇼핑몰에서는 드롱기·해피콜 등 유명 브랜드 전자제품 10% 청구할인과 5만원 이상 구매 시 최대 6개월 무이자 할부 혜택을 제공하며, 하나카드 전용 LG전자 렌탈몰 및 코웨이 렌탈몰에서 렌탈제품 구매 시 각각 최대 21만·25만원 하나머니를 적립해준다.

이외에도 ▲하나카드 제휴 인터파크몰 도서 6% 청구할인 ▲CU 편의점 하나머니 체크카드 하나머니 50% 재적립 이벤트 등 다양한 국내 쇼핑몰과 연계하여 다채로운 이벤트가 진행된다.

하나카드 해외 직구 전문 플랫폼인 ‘해외직구라운지’를 통해서는 ‘글로벌 딜’ 이벤트가 진행된다. 해외직구라운지를 통해 이달 말일까지 아마존에서 50달러 이상 구매 시 5달러 캐쉬백, 100달러 이상 구매 시 10달러 캐쉬백을 제공한다. 블프 프로모션으로 이달 20일부터 12월31일까지 150달러 이상 구매 시 15% 즉시할인 혜택을 제공할 예정이다.

오는 23~28일 알리익스프레스에서 프로모션코드 적용을 통해 30달러 이상 구매 시 5달러 즉시할인을 받을 수 있다. 또 이달말일까지 아이허브에서는 100달러 이상 구매 시 최대 10달러 캐시백과 더불어 하나 비자카드로 45달러 이상 구매 시 프로모션코드 적용을 통해 12% 즉시 할인을 제공한다. 12월 말일까지 유럽명품 직구몰 ‘파페치’에서는 18만원 이상 구매 시 10% 할인 및 배송비 무료 혜택을 제공할 예정이다.

쇼핑 금액이 부담스러운 손님들을 위해 12월 말일까지 무이자 할부 혜택인 ‘프리 딜’ 이벤트가 함께 진행된다.

▲온라인 쇼핑 업종 2~6개월 무이자 할부 및 10개월/12개월 부분 무이자 할부 혜택 ▲국세·지방세 2~3개월 무이자 할부 및 10개월·12개월 부분 무이자 할부 혜택 ▲종합병원 2~3개월 무이자 할부 혜택 ▲백화점·대형할인점·가전제품·손해보험?병원 업종 최대 3개월까지 무이자 할부 혜택을 제공한다.

여기에 해외 현지 및 온라인에서 5만원 이상 이용하신 건에 대해 하나카드 홈페이지에서 응모 후 신청 시 최대 3개월까지 무이자 분할납부가 가능하다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr