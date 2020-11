"코로나 개인방역 강화로 수두 등 5대 법정 감염병 획기적 감소"

연세대 세브란스병원 강지만 교수 연구팀 "마스크 착용으로 호흡기 감염병 억제"

[아시아경제 서소정 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행으로 마스크 착용과 손씻기 등 생활방역이 강화되면서 주요 법정 감염병이 대폭 줄어든 것으로 조사됐다.

연세대학교 세브란스병원 소아감염면역과 강지만 교수 연구팀(삼성서울병원 허경민·김종헌 교수팀과 길병원 정재훈 교수팀 공동연구)은 코로나19에 따른 사회적 거리두기와 마스크 착용, 기침예절 등으로 법정 감염병을 비롯해 호흡기 바이러스 검출률이 획기적으로 낮아졌다고 11일 밝혔다.

연구팀은 그동안 병원단위나 지역단위를 대상으로 하거나 인플루엔자 유사 증상·폐렴 등 비특이적 임상 진단을 대상으로 한 연구는 진행됐지만, 전국 단위로 발생률 추이를 비교 분석한 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

2016년부터 2019년 2월부터 7월까지 질병관리청으로 신고된 5가지 법정 감염병(수두, 볼거리, 침습성 폐렴구균 감염증, 성홍열, 백일해)의 발생률과 국내에 코로나19가 본격화 한 2020년 2월부터 7월까지 발생률을 비교했다.

수두의 경우, 2016년부터 2019년까지 인구 100만명당 신고건수가 연평균 723.47건이었으나 올해는 278.01건으로 38.4% 감소했다. 같은 기간 볼거리는 인구 100만명당 신고건수가 연평균 189.22건이었으나 올해는 111.01건으로 58.7% 줄었다.

침습성 폐렴구균 감염증은 인구 100만명당 신고건수가 연평균 5.56건이었으나 올해는 3.20건으로 57.6% 감소했다.

성홍열 역시 인구 100만명당 신고건수가 연평균 163.57건이었지만 올해는 25.87건으로 15.8% 수준으로 줄어들었다. 백일해도 연평균 3.66건이었으나 올해는 1.25건으로 34.2% 감소해 5가지 감염병 모두 신고 건수가 감소한 것으로 확인됐다.

호흡기 감염의 주된 원인이 되는 바이러스 양성 검출 건수도 급격히 줄어드는 경향을 보였다.

표본감시 결과 엔테로바이러스 감염은 2016년부터 2019년까지 연평균 1229.25건이었으나 2020년 39건으로 감소했다. 같은 기간 4827.50건에 달했던 아데노바이러스 감염도 올해는 914건으로 획기적으로 줄었다.

강 교수는 “마스크 착용과 손씻기 등 사회적 거리두기가 적절하게 유지된다면 코로나19와 증상이 유사한 여러 호흡기감염병 발생을 억제할 수 있다”며 “개인방역으로 코로나19와 관련된 불필요한 선별검사나 진료 등 사회경제적 비용을 줄이고 겨울 유행하는 호흡기감염병을 줄일 수 있다는 근거를 확보한 것”이라고 설명했다.

이번 연구결과는 세계적인 감염병 전문학술지 ‘임상 감염병(Clinical Infectious Disease)’ 최신호에 게재됐다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr