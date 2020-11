수원시, 지방인사혁신 잘했다…행안부장관상 받아

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 지방인사 혁신분야에서 탁월한 성과를 내 행정안전부장관상을 받았다.

수원시는 10일 행정안전부 별관 대강당에서 열린 '2020년 지방인사혁신 경진대회'에서 우수기관으로 선정돼 행정안전부장관상(우수상)을 받았다고 11일 밝혔다.

수원시는 현재 6개 분야에서 30여 개에 이르는 후생(厚生, 생활을 넉넉하고 윤택하게 하는 일) 복지 사업을 펼치고 있다.

시는 코로나19 확산으로 대면 사업 추진이 어렵자 ▲슬기로운 집콕생활 ▲휴양지원금 지원 ▲생활 속 걷기실천 '내가 걷기왕' ▲찾아가는 마음돌봄상담실 코로나블루(우울감) 치료 등 직원들의 재충전 후생복지 사업을 다양하게 추진해 직원들로부터 호평을 받았다.

슬기로운 집콕 생활(집에만 머물기)의 경우 재택근무를 활용한 명상, 홈트레이닝(집 안에서 운동), 자기 계발, '신박한(신선한, 신기한) 정리' 등 코로나19 상황에 최적화된 재택 프로그램이다.

시는 사업의 창의성ㆍ효과성과 타 기관으로 확산 가능한 '사업의 파급성' 등 모든 항목에서 타 기관과의 차별성이 인정돼 높은 점수를 받았다고 설명했다.

백운오 시 행정지원과장은 "후생복지사업을 코로나19 상황에 맞춰 변경하는 과정에서 어려움은 많았지만, '슬기로운 휴(休)생 복지' 사업은 격무로 고생하는 직원들에게 큰 힘이 됐다"며 "인사혁신 우수사례로 인정받아 매우 기쁘다"고 전했다.

이어 "내년에는 '선택과 집중'으로 직원들이 만족할 수 있는 사업을 더 적극적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.

행정안전부는 이번 경진대회에서 선정된 사업을 모은 우수사례집을 제작해 배포한다.

