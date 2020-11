현대건설, '힐스테이트 용인 둔전역' 내달 분양 예정

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 32,900 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 344,939 전일가 32,950 2020.11.11 09:57 장중(20분지연) 관련기사 "공공택지 내 민간아파트"…힐스테이트 리슈빌 강일, 이달 분양현대건설 '힐스테이트 봉담' 12월 공급 예정현대건설, 이라크서 2조 규모 정유공장 고도화설비 공사 수주 close 은 다음 달 경기 용인시 처인구 고림동 503-38 일원에서 '힐스테이트 용인 둔전역'을 분양할 예정이라고 11일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 13개동, 59~84㎡(전용면적) 총 1721가구로 구성된다. ▲59㎡A 392가구 ▲59㎡B 54가구 ▲59㎡C 380가구 ▲75㎡A 110가구 ▲75㎡B 110가구 ▲84㎡A 489가구 ▲84㎡B 186가구 등으로 이뤄진다.

단지는 경전철 에버라인 둔전역과 보평역을 도보로 이용할 수 있다. 이 노선을 통해 지하철 수인분당선 환승역인 기흥역까지 20분대로 이동이 가능하며 환승해 서울 강남, 경기 분당, 수원 등으로 이동할 수 있다. 광역버스 정류장이 가까워 대중교통을 이용한 서울 접근성도 높다. 용인IC를 통한 영동고속도로 진입이 용이하다.

서울~세종 고속도로가 2024년 전 구간 개통을 목표로 공사 중이다. 용인시를 지나는 안성~구리 구간은 2022년 말 개통이 목표다. 수도권제2순환고속도로도 예정돼 있다. 국지도 57호선 도로도 계획돼 있다.

도보권에 위치한 포곡로 일대에 농협 하나로마트, GS더프레시마트, 병원 등 다양한 생활·편의시설이 있다. 단지 인근에 둔전초교를 도보로 통학할 수 있으며 반경 1㎞이내 영문중, 포곡고 등이 위치하고 있다. 단지 인근에 '경안천 도시숲'도 조성될 예정이다.

1000여가구가 4베이(Bay) 판상형 구조로 설계돼 맞통풍 및 채광이 우수하다. 피트니스센터와 실내골프연습장, 어린이집, H 아이숲(실내어린이놀이터), 북카페, 상상도서관, 골든라운지(경로당), 게스트룸 등이 조성될 예정이다.

주택전시관은 경기 용인시 수지구 동천동 855에서 12월 중 개관할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr