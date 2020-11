'부산 지하상가 폭행' 영상 유포자도 처벌, 어떻게 생각하십니까

폭행 장면 포착 CCTV 영상, SNS·인터넷 커뮤니티 등 유포

경찰, 영상 유포자 소재 추적·처벌 방침

[아시아경제 임주형 기자] 부산 덕천동 지하상가에서 벌어진 폭행 사건 폐쇄회로(CC)TV 영상이 유출돼 파문이 일은 가운데, 경찰이 해당 영상 유포자를 처벌할 방침이라고 밝히면서 논란이 불거지고 있다.

10일 경찰에 따르면 해당 영상에 포착된 남성 A 씨는 소셜네트워크서비스(SNS), 인터넷 커뮤니티 등에 떠도는 자신의 영상을 보고 부산 북부경찰서로 자진 출석, 조사를 받았다.

경찰은 해당 영상 유포자도 소재를 추적해 조사한다는 방침이다. 앞서 A 씨는 경찰 조사에서 본인 동의없이 제3자가 CCTV 영상을 유포했다면서 이에 대한 피해를 호소했고, 경찰은 3개 강력팀을 가동해 관련 수사에 착수한 상황이다.

경찰은 본인 동의 없는 영상 유포 행위가 개인정보보호법에 위반돼 처벌이 가능하다고 보고 있는 것으로 전해졌다.

그러나 이같은 사실이 알려지자 일부 시민들은 영상 유포자를 처벌하는 것은 이해할 수 없다는 반응을 보였다.

20대 직장인 A 씨는 "따지고 보면 영상이 SNS 등에 유출됐기 때문에 경찰이 수사에 나선 게 아닌가"라며 "(영상이 유포되지 않았다면) 자칫 묻힐 수도 있는 사건이었는데, 유포자를 처벌하는 게 옳은 일인지 모르겠다"고 주장했다.

또 다른 직장인 B(31) 씨는 "영상유포자를 체포하는 게 일방적으로 폭행한 사람을 처벌하는 것보다 더 중요한 일인지 의문"이라며 "본말전도 아닌가 생각한다"고 목소리를 높였다.

다만 개인을 특정할 수 있는 영상의 무단 유포가 현행법에 저촉되는 행위인 만큼 처벌은 필요하다는 반박도 있다.

30대 C 씨는 "아무리 좋은 일을 하려던 취지가 있더라도 범법행위를 눈감아 줘선 안 된다"라며 "이런 문제를 그냥 넘어가면, CCTV나 블랙박스 영상을 인터넷에 무단 유출하는 행위를 어떻게 막겠나"라고 지적했다.

복수 매체 보도를 종합하면, 경찰은 사건이 벌어진 장소와 아무 관련 없는 제3자가 CCTV 영상을 인터넷에 유포한 것을 위법 행위로 보고 있다.

앞서 덕천지하상가 관리사무소 측이 직원 교육 차원에서 해당 영상을 공유하는 것은 처벌 대상이 아니지만, 제3자가 이를 유출한 게 문제라는 설명이다. 영상 속 포착된 당사자들이 이를 사생활 침해로 문제 삼지 않아도 경찰이 인지했기 때문에 개인정보보호법 위반으로 처벌이 가능하다.

한편 경찰에 따르면 해당 사건은 지난 7월 오전 1시13분께 덕천지하상가에서 벌어졌다. 사건은 A 씨와 연인 관계인 30대 여성 B 씨가 서로 다툼을 벌이던 중 폭행으로 번지며 발생했다.

폭행 장면이 담긴 CCTV 영상을 보면, 대화를 나누기 위해 잠시 멈춘 두 사람은 서로를 향해 주먹과 발을 휘두른다. 이후 A 씨가 B 씨를 때리고, B 씨도 A 씨를 발로 차는 등 쌍방 폭행이 이어졌다. 그러던 중 A 씨가 B 씨를 향해 주먹을 휘두르며 일방적으로 때리기 시작한다. A 씨는 쓰러진 B 씨 머리를 휴대전화로 수차례 가격하거나 발로 차기도 했다.

경찰에 따르면 당시 야간근무를 하던 지하상가 관리사무소 직원이 CCTV 영상으로 이를 확인하고 덕천지구대로 신고한 뒤 현장으로 달려갔다.

직원이 현장에 도착했을 때 A 씨는 이미 떠난 뒤였고, B 씨는 곧 자리에서 일어났다. 직원이 "경찰에 신고했다"고 하자 B 씨는 신고를 취소해 달라고 완강히 요청했다. 결국 직원은 곧바로 경찰에 전화를 걸어 신고를 취소했다.

그러나 영상은 지난 9일 페이스북, 유튜브 등 SNS를 통해 확산했으며, 논란이 커지자 경찰은 수사에 착수했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr