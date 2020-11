[아시아경제 임혜선 기자] 현대홈쇼핑이 중소기업 상품의 판로 확대를 지원하기 위해 11~12일 '미라클 데이즈' 특별전을 진행한다.

이번 행사는 지난 3월에 이어 두 번째 진행하는 것으로, 우수한 상품력을 갖춘 중소기업의 상품을 소개하는 특별 행사다.

현대홈쇼핑은 행사 기간 동안 방송을 통해 총 19개 중소기업의 상품을 선보이며, 구매 고객을 위해 총 2000만원의 경품 혜택도 마련했다.

대표적인 방송으로는 11일 오후 1시 40분부터 진행되는 '코지마 마사지기' 방송을 비롯해 천하일미 탕수육(11일·오후 5시 40분), 천하일미 김치(11일·오후 6시 40분) 등이다.

현대홈쇼핑은 또한, 이번 행사를 통해 선보이는 19개 중소기업 상품 중 우수한 성과를 거둔 한 개 상품을 선정해 별도의 수수료가 없는 무료 상생 방송 혜택을 제공할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr