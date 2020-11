서울우유협동조합, 신제품 ‘속편한우유 플러스 저지방’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 서울우유협동조합은 고른 영양으로 온 가족이 함께 마시는 건강한유당분해 우유 신제품 ‘속편한우유 플러스 저지방’을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번에 선보인 속편한우유 플러스저지방은 우유를 마셨을 때 느껴지는 배 아픔이나 속 더부룩함의 주요 원인인 유당 성분을 분해하여 장을 편안하게 해주는 락토프리 우유다. 더불어 지방 함량을 기존 대비반으로 낮춘 저지방 우유로 체중 관리와 건강에 관심이 높은 남녀노소 누구나 가볍게 즐길 수 있다.

뿐만 아니라 ‘제6의 영양소’로 주목받고 있는 우리 몸에 꼭 필요한 영양소 식이섬유가 2100mg 함유돼 있어 장 건강에 도움을 주며, 면역력에 좋은 아연과 뼈건강에필수적인 고칼슘과 비타민D3로 영양성분을 한층 강화했다. 한 손에 쏙 들어오는 사이즈(190㎖)로 휴대성과 편리성을 높였다.

신제품 권장소비자가격은 190㎖ 6팩 기준 4980원으로 서울우유 공식몰 ‘나100샵’ 및 전국 대형마트, 일반유통점, 편의점 등에서 구입할 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr