집밥 수요 증가에…이마트24, 냉동육 매출 4배 늘어

[아시아경제 이승진 기자] 1인가구 증가와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 늘어난 집밥 수요에 편의점이 냉동육 주요 판매처로 부상하고 있다.

이마트24는 올해 1월~10월 냉동육 매출을 확인한 결과 전년 동기간 대비 301% 증가한 것으로 나타났다고 11일 밝혔다. 지난해 76% 증가한데 이어 올해는 4배에 달하는 폭발적인 증가세를 보이고 있는 것이다.

올해 이마트24 냉동육 매출 순위를 살펴보면 1위 ‘농협국산대패삼겹살’, 2위 ‘농협그시절 냉동삼겹살’ 등 1위부터 5위까지 냉동삼겹살 4종이 이름을 올리며 냉동육 매출을 이끌었다. 4위는 우육인 ‘선서인더가든 블랙앵거스 찹스테이크’가 이름을 올렸다.

레트로(복고) 열풍에 냉동삼겹살 전문점이 인기를 끄는 등 일명 냉삼이 주목 받는 상황에서 코로나19로 인해 늘어난 홈술·홈밥족이 가까운 이마트24에서 삼겹살을 구매한 것으로 풀이된다.

실제로 상권별 냉동육 판매 데이터를 분석해 보면 주택가가 65.8%의 압도적인 매출 비중인 것으로 집계됐다. 도로 인근 상권은 11%로 두번재 높은 매출 비중을 나타냈다. 집에서 반찬이나 안주로 즐기거나, 캠핑 등을 떠나면서 로드사이드 점포에서 냉동육을 구매한 것으로 분석된다.

이마트24는 냉동육을 찾는 고객이 늘어남에 따라 냉동삼겹살 외에도 지난 10월 칼집부채살, 칼집살치살 등 1인분 냉동 우육도 도입했다. 또 11월 한 달간 농협냉동삼겹살 3종 구매 시 컵라면을 증정하는 이색 이벤트도 진행하고 있다.

박상현 이마트24 신선식품 바이어는 “냉동삼겹살이 다시 주목 받기 시작하면서 요리가 간편하고 보관이 용이한 소포장 냉동삼겹살을 가까운 편의점에서 구매하는 고객이 늘고 있다”며“코로나19를 겪으면서 집에서 간편하게 식사나 음주를 즐기는 고객들이 가까운 편의점에서 식재료를 구매하면서 소포장 채소 매출도 전년 대비 2.7배증가하고 있다”고 말했다.

