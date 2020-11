홈플러스, '김장백서' 기획전…관련 상품 할인 판매

절임배추, 알타리무, 김치양념 사전예약 판매, 내달 9~19일 배송

25일까지 배추, 양념, 김치통, 김치냉장고 등 최대 50% 할인판매



[아시아경제 임혜선 기자] 홈플러스는 소비자 물가부담을 줄이기 위해 12일부터 25일까지 전국 점포와 온라인몰에서 ‘김장백서’ 기획전을 열고 김장재료와 관련 용품을 저렴하게 판매한다.

이번 행사는 배추, 무, 고춧가루, 굵은 소금 등 김장 기본 재료는 물론 김치통과 김장봉투, 믹서기, 김치냉장고 등 김장에 필요한 모든 상품 가격을 할인한다. 김장을 포기하고 사서 먹는 ‘김포족’을 위해 포장김치도 저렴하게 내놓는다.

먼저 손쉬운 김장을 돕는 절임배추와 무, 김치양념 등을 마이홈플러스 회원 대상 20% 할인가에 사전예약 판매한다. 절임배추 5kg·10kg·20kg(박스) 각 1만2720원·2만1520원·3만5920원, 알타리무(5kg·박스) 2만9520원, 김치양념 2kg·4kg(박스)은 각 2만6320원·4만3920원이다. 매장 고객서비스센터나 온라인몰에서 접수하면 12월 9일부터 19일까지 순차적으로 배송된다.

농림축산식품부와 손잡고 김장 필수 재료도 18일까지 20% 할인가에 선보인다. 2020년산 햇 김장용 고춧가루(1kg·봉) 2만5520원, 실속 신고배(4~7입·박스)는 1만3600원에 판매한다. 마이홈플러스 회원 대상 속이 꽉찬 해남배추(3입·망) 6400원, 아삭한 동치미 무(단) 7200원, 대용량 깐마늘(1kg) 7850원, 순창 햇 고춧가루(봉) 1만4330원, 갓 담은 겉절이와 함께 수육으로 즐기기 좋은 국내산 돼지고기 앞다리·뒷다리(100g)는 각 620원, 430원에 판매한다.

또한 25일까지 심플러스 꽃소금, 심플러스 구운소금, 심플러스 굵은소금 등도 2개 이상 구매시 10% 할인한다. 쌀가루, 액젓, 육수용 티백 등 20여 종의 김장재료를 각 1000원~3만4900원 초특가에 선보인다.

‘김포족’을 위한 포장김치도 저렴한 가격에 마련했다. 홈플러스 시그니처 포기김치(3.3kg) 1만7900원, CJ 비비고 김장김치처럼 시원한 포기김치(3kg) 1만9900원, 대상종가집 매실포기김치(2.6kg*2) 3만4900원에내놓는다.

김장용품은 최대 50% 싸게 마련했다. 락앤락, 글라스락 등 유명 브랜드 김치통 30여 종 3000~2만9900원, 점보돔 올품락 정사각 기획세트 2만9900원, 홈플러스 단독 올품락 에코젠 스텐 밀폐용기 8종(1L~3.6L)은 각 7900~1만2900원에 판매한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr