게임빌 3분기 영업이익 55억원…흑자전환

[아시아경제 부애리 기자] 게임빌이 3분기 매출 342억원, 영업이익 55억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 전년 대비 3.5% 소폭 상승했고, 영업이익은 흑자 전환에 성공했다.

게임빌의 야구 게임들이 호실적을 견인했다. '프로야구 2020 슈퍼스타즈'는 일본, 미국, 대만 등 글로벌 지역으로 서비스를 확장하면서 매출이 증가했다. 'MLB 퍼펙트이닝 2020'은 미국프로야구 메이저리그(MLB) 일정과 연계한 신규 콘텐츠를 진행하면서 견조한 실적에 기여했다.

해외 매출 비중은 62%를 차지하면서 성장세를 보였다. 향후 출시될 다양한 신작들은 본격적인 게임빌의 성장세에 힘을 보탤 전망이다. 내년 초 '아르카나 택틱스'와 '프로젝트 카스 고'가 출시된다. '아르카나 택틱스'는 인기웹툰 '아르카나 판타지'의 탄탄한 스토리를 접목해 게임성을 높였다. 내년 2월 출시한다. '프로젝트 카스 고'는 레이싱을 현실감 있게 구현해 글로벌 이용자들을 폭넓게 흡수한다는 전략이다. 내년 3월 출시한다.

이외에도 글로벌 유명 지식재산권(IP) '워킹데드'를 활용한 'WD 프로젝트(가칭)' 역시 기대감을 높이고 있다. 자체 IP에 기반한 게임 출시도 활발하게 준비하고 있다. 그동안 축적한 내부 개발의 노하우를 활용한 자체 개발 신작 '프로젝트 C(가칭)'는 내년 상반기를 목표로 개발하고 있다.

2022년에는 컴투스와 협력해 자체 유명 IP인 '제노니아'를 활용한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '월드오브 제노니아(가칭)'를 선보인다는 계획이다. '제노니아' 시리즈는 '게임빌 프로야구', '놈'과 함께 게임빌을 대표하는 IP 가운데 하나로 6300만 다운로드를 돌파했다.

게임빌 관계자는 "자체 보유 IP와 외부의 검증된 유명 IP를 활용한 다양한 장르의 신작들을 내세워 국내외 시장에서 성장 폭을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

