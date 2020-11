한화생명, 싱글맘의 육아 고충 덜어주는 스마트 체온계 기부

[아시아경제 오현길 기자]한화생명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 500여 싱글맘 가구에 ‘맘스케어 열나요’ 체온계를 기부하고 애플리케이션(앱) 서비스를 제공했다고 11일 밝혔다.

한화생명 ‘맘스케어 열나요’ 체온계와 앱은 스타트업 ‘모바일 닥터’에서 개발한 스마트 디바이스다. 모바일 닥터는 한화생명 드림플러스가 본업 혁신을 위해 선발하여 63핀테크센터에 입주한 스타트업이다.

육아맘들의 필수템으로 꼽히는 ‘맘스케어 열나요’ 체온계는 열나요 앱과 연동되는 디바이스다. 아이의 겨드랑이에 부착하고 5분이 지나면 스마트폰으로 체온계를 터치해 체온을 측정이 가능하다.

이렇게 측정된 체온은 빅데이터 기반의 열나요 앱을 통해 실시간 분석이 이뤄져 싱글맘에게 아이의 상태를 체크하고 각 상태별 맞춤 관리 가이드를 제시해준다.

특히 체온 외에도 복용한 해열제의 종류 및 복용 시간 등을 기록해 관리할 수 있다는 점도 장점이다. 아이의 열 관리를 도와주는 각종 꿀팁과 전문 의료진의 칼럼 등 열나요가 제공하는 의학 콘텐츠도 활용할 수 있다.

맘스케어 열나요의 지원대상은 수도권에 살고 영·유아를 양육 중인 싱글맘 500여 가구다. 한화생명은 코로나19 확진자가 몰려 있는 수도권을 중심으로 지원 대상을 선정했다. 맘스케어 열나요 체온계는 초록우산 어린이재단을 통해 각 싱글맘 가구에 전달된다.

또한 한화생명은 모바일 닥터의 파트너사로 열나요 공동개발에 참여한 아모그룹의 아모라이프사이언스와도 협약을 맺고, 은나노 마스크 아동용 100장을 미혼모자 시설에 기부하기로 했다.

