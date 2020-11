중진공, 충청권 중소벤처기업 온라인 화상 상담회 개최

우수기업 60개사 참여, 中 광군제와 연계한 라이브 커머스도

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 11일과 12일 양일간 충북 청주 그랜드플라자 청주호텔에서 뷰티·바이오 분야 지역 중소벤처기업을 대상으로 온라인 화상 상담회를 개최한다고 밝혔다.

중진공은 지난 4월부터 브랜드K 등 우수 중소벤처기업을 대상으로 온라인 화상 상담회를 개최해오고 있다. 지금까지 바이어 263개사와 국내기업 474개사를 매칭해 약 7030만 달러의 상담 실적을 달성했다.

이번 상담회에는 대전·충청 지역 중소벤처기업 총 60개사와 12개국의 바이어 54개사가 참여한다. 중진공은 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바의 물류 플랫폼인 챠이냐오와 협약을 체결하고 브랜드K 등 국내 유망상품의 중국 및 글로벌 시장 진출을 적극 지원한다는 계획이다.

11일 중국 최대 쇼핑 축제인 광군제 기간에 발맞춰 국내 우수 소비재 상품 인지도 제고와 판매 확대를 위한 라이브 커머스도 진행한다. 중진공은 이번 상담회와 연계해 러시아와 터키의 온라인 한국관을 열고 기획 할인전 및 인플루언서 마케팅도 진행한다.

김학도 중진공 이사장은 "바이오, 의약, 화장품 등 충북지역 전략산업 분야의 우수한 기업들이 다수 참여했다"면서, "충북지방중기청과 협업해 준비한 이번 화상 상담회가 기업들이 새로운 수출 활로를 찾고 코로나19 위기를 극복하는 계기가 되길 바란다"고 했다.

