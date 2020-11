법세련 "검찰 특활비 前 법무장관들 유용"…조국·박상기 수사의뢰

[아시아경제 이정윤 기자]시민단체 '법치주의 바로 세우기 행동연대(법세련)'는 11일 오전 대검찰청 홈페이지를 통해 검찰의 특수활동비 유용 논란과 관련해 조국·박상기 전 법무부 장관에 대해 업무상 횡령과 배임, 국고손실 혐의로 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

법세련은 "법무부 장관은 사건 수사나 정보 수집 활동을 할 일이 전혀 없고, 이에 준하는 국정수행 활동을 할 일도 없다"면서 "조국 전 법무부 장관이나 박상기 전 법무부 장관이 재임 시절 장관실에 배정된 특활비를 목적에 맞지 않게 임의로 사용 했거나 쌈짓돈 쓰듯이 사적으로 유용 했다면 이는 명백히 업무상 횡령, 배임, 국고손실죄 등에 해당한다"고 주장했다.

앞서 지난 9일 국회 법제사법위원는 법무부와 대검찰청 특별활동비 집행 내역을 현장검증한 결과 법무부가 대검에 지급되는 특활비 중 일부를 떼어 사용하는 관행이 확인한바 있다. 당시 검찰 특활비 중 법무부 장관실에 배정된 특활비는 2018년 2억4300만원, 2019년 3억3500만원이었다.

법세련은 "특수활동비는 기밀유지가 요구되는 정보 및 사건 수사, 이에 준하는 국정수행 활동 등에 직접 소요되는 경비"라며 "영수증 없이 쓰는 혈세인 만큼 목적을 벗어나서 사용하거나 사적으로 유용하면 그대로 세금 횡령에 해당한다"고 주장했다.

