EBS 입양가족 엄마, 친딸과 외식할 때 입양 딸은 주차장에… 입양아 온몸 멍 든 채 숨져

[아시아경제 김영은 기자] EBS 입양 가족 특집 다큐멘터리 '어느 평범한 가족'에 출연했던 엄마가 입양 딸을 학대·방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 당시 방송에서는 화기애애하고 행복한 가정의 모습을 연출해 '천사 엄마'라고도 불려 여론의 공분을 사고 있다.

1일 MBC '뉴스데스크'는 지난달 1일에 방송된 EBS 입양 가족 특집 다큐멘터리 '어느 평범한 가족'에 출연했던 엄마 장모 씨가 입양 딸 A양을 학대·방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다고 보도했다.

장 씨는 "친딸에게 같은 성별의 동생을 만들어주고 싶다"며 올해 초 생후 6개월 된 A양을 입양한 뒤 남편에게 "입양을 너무 쉽게 생각했다"며 충동적 입양을 후회하는 말을 한 것으로 알려졌다.

장 씨는 입양 한 달 뒤부터 "A양에게 정이 붙지 않는다"며 습관적으로 방임했다. 친딸을 데리고 외식을 나가면서 입양한 A양은 지하주차장에 혼자 울게 두는 등 16차례 방임했고, 유모차를 벽에 세게 밀고 손으로 A양의 목을 잡아 올리는 등 폭력을 일삼았다.

A양의 사망 당시 쇄골과 뒷머리, 갈비뼈, 허벅지 등에서 골절 흔적이 발견됐고 온몸에는 멍이 들어있는 상태였다. A 양의 사인은 장 파열로, 경찰은 장 씨가 발 또는 무거운 물체로 A양의 등을 내리찍은 것으로 보고 있다.

하지만 당시 방송에서 장 씨는 화기애애하고 단란한 가족의 모습을 연출했다. MBC 뉴스데스크가 공개한 영상에 따르면, 지난달 1일 A양이 출연했던 영상에서 가족들은 모여 파티를 했다. 장 씨는 A양을 안고 "축하해! 건강해!"라고 말하며 케이크에 있는 촛불을 껐고, 당시 A양의 이마에는 검은 멍 자국이 있었다.

또 장 씨는 A양의 사망 당일 지인에게 "부검 결과 잘 나오게 기도 부탁해"라는 메시지를 보냈으며, A양이 숨진 바로 다음 날에는 동네 이웃에게 '물건 공동구매'를 제안하는 등의 행동을 하기도 했다.

한편 장 씨에 대한 구속 여부는 11일 결정된다. 서울남부지법은 이날 오전 10시 30분부터 아동학대치사 등 혐의를 받는 장 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행할 예정이다.

