국세청 "호화생활하는 고액체납자 은닉재산 신고하세요"

체납자의 은닉재산 신고시 최대 20억 포상금 지급

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 고액·상습체납자들은 은닉재산을 신고해달라고 11일 밝혔다.

재산을 은닉하고 호화롭게 생활하면서도 납세의무를 회피하는 악의적 체납행위는 대다수의 성실 납세자에게 상대적 박탈감을 야기해 건전한 납세문화를 훼손하고 있다.

국세청은 공정사회 조성을 위해 2004년부터 매년 고액·상습체납자 명단을 공개하고 있으며, 악의적 체납행위를 근절하기 위해 지방청과 세무서에 체납전담조직을 통해 친인척 금융조회, 수색 등 강도 높은 추적조사를 실시해 악의적 고액체납자의 은닉재산을 추적·환수하고 있다.

지난해 말 기준(누계) 고액·상습체납 명단공개자는 5만6085명으로 체납액은 51조1000억원에 달한다.

체납자의 은닉재산을 추적하기 위해서는 국세청의 노력뿐만 아니라 국민들의 자발적인 신고가 많은 도움이 된다.

국세청은 은닉재산 신고내용을 적극 활용해 체납자 재산추적조사를 실시하고 있으며, 체납세금 징수에 기여한 신고자에게는 최대 20억원까지 포상금을 지급한다.

고액체납자 은닉재산 신고는 국세청 누리집, 국세상담센터, 우편 또는 각 지방국세청 체납추적과 및 세무서 체납징세과에 방문해 신고할 수 있다.

국세청은 "신고 활성화를 위해 은닉재산 신고포상금 지급기준 확대 등 지속적인 노력을 하고 있으니 국민 여러분들의 적극적인 참여와 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

