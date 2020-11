현대모비스, 용인 연구소서 비대면 '랜선 콘서트' 개최

연구소 내 혁신공간 'THE STUDIO M'서 진행

지난 10일 현대모비스 용인 기술연구소 내 'THE STUDIO M'에서 힙합 뮤지션 다이나믹 듀오가 랜선 콘서트를 열었다.(사진=현대모비스)

[아시아경제 김지희 기자] 현대모비스가 경기도 용인의 기술연구소에서 비대면 방식의 랜선 콘서트를 열었다. 최근 연구소 내 새롭게 문을 연 디지털 스튜디오에서 개최된 이번 콘서트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 직원들을 격려하는 동시에 창의적이고 유연한 기업 문화를 조성하기 위한 차원에서 마련됐다.

현대모비스는 지난 10일 용인 기술연구소에서 힙합 뮤지션 다이나믹 듀오를 초청해 랜선 콘서트를 개최했다고 11일 밝혔다. 이날 오후에는 싱어송라이터 적재가 공연에 나설 예정이다.

이번 콘서트는 코로나19 확산을 고려해 언택트 방식으로 진행됐다. 공연 장소는 현대모비스가 새롭게 오픈한 '더 스튜디오 엠(THE STUDIO M)'이다. 직원들은 퇴근 후 저녁 시간 유튜브 라이브로 콘서트를 시청했다. 공연 당 20명 안팎의 직원들로부터 사연 신청을 받아 공연 도중 화상으로 가수와 실시간 소통하는 시간도 마련됐다.

더 스튜디오 엠은 현대모비스가 포스트 코로나 시대를 대비해 디지털 전시와 실시간 제품 프로모션 등 언택트 마케팅을 강화하기 위해 기술연구소 내 새롭게 마련한 혁신 공간이다. 온라인 스트리밍, 증강현실(AR) 런칭쇼, 이원 중계, 기술 포럼 등 다양한 온오프라인 콘텐츠 구현이 가능하다.

지난 10일 현대모비스 용인 기술연구소 'THE STUDIO M'에서 힙합 뮤지션 다이나믹 듀오가 랜선 콘서트를 열었다. 현대모비스 직원들이 화상으로 공연을 관람하고 있다.(사진=현대모비스)

이번 공연은 현대모비스가 유연한 기업 문화 정착을 위해 직원들을 대상으로 시행 중인 다양한 프로그램의 일환으로 진행됐다. 특히 공연 무대를 일반 공연장이나 외부 행사장이 아닌 연구소 내부에 마련한 것은 자동차 부품 회사가 가진 고정된 이미지를 벗고 새로운 방식의 소통을 강조하기 위해서라는 게 현대모비스의 설명이다.

이외에도 현대모비스는 성공과 실패에 관한 도전 스토리 공모, 신기술 아이디어 제안과 토론 등 소통과 공유에 기반한 다양한 사내 활동을 진행하고 있다. 최근엔 재택 근무를 제도화하고 업무 시간 중 일부를 자기 발전을 위해 사용할 수 있는 ‘러닝 타임제’도 시행하고 있다. 러닝 타임제를 활용하면 연간 약 100시간을 자기 학습 시간으로 확보할 수 있게 된다.

이지훈 현대모비스 기업문화팀장은 “직원들이 자율과 책임에 기반한 능동적인 기업 문화의 주인공이 될 수 있도록 새로운 시도를 계속해 나갈 것”이라며 “현대모비스만의 창의적 기업 문화가 정착될 수 있도록 직원들과 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr