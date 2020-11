박주민 서울시장 출마 가능성에…조수진 "서울은 천박한 도시?"

[아시아경제 김슬기 기자] 박주민 더불어민주당 의원이 서울시장 보궐선거에 출마 가능성을 내비친 가운데 조수진 국민의힘 의원이 "서울은 천박한 도시?"라고 비판했다.

조 의원은 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오거돈 전 부산시장의 권력형 성 사건만 중대 사유? 서울과 부산은 다르다?"라며 이같이 말했다.

앞서 박 의원은 지난 9일 CBS라디오 '김종대의 뉴스업'과 인터뷰에서 "여러 분들이 (서울시장 출마를) 권유도 해주셔서 고민하고 있다. 완전히 관심 없다고 말씀드리기 어렵다"라며 출마 가능성을 내비쳤다.

그러면서 "이번 결정(공천 결정)에 실망하시는 분들도 있을 거다. 저도 따가운 비판을 많이 듣고 있다"라며 "서울이든 부산이든 넉넉하거나 좋은 상황이 아닌데도 후보를 내고 국민에게 정치적으로 평가를 받는 것이 좀 더 책임지는 모습이라고 본다"라고 했다.

박 의원의 이같은 발언은 지난 4월 "당헌·당규가 지켜지는 것이 필요하다"고 말했던 박 의원의 발언과 상반된다.

박 의원은 지난 4월30일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 오거돈 전 부산시장의 성 추문 의혹으로 사퇴해 치러지는 보궐선거와 관련해 "개인적인 입장은 당헌 당규가 지켜지는 것이 필요하지 않을까 생각하고 있다"고 지적했다.

민주당 당헌에는 '당 소속 선출직 공직자가 부정부패 사건 등 중대한 잘못으로 그 직위를 상실하여 재·보궐선거를 실시하게 된 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 아니한다'고 돼 있다. 하지만 최근 민주당은 당규를 개정해 내년에 있을 서울·부산시장 보궐선거에 후보자를 추천하겠다고 밝혀 논란이 된 바 있다.

