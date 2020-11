[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 모 지방법원 부장판사가 회식 중 쓰러져 병원으로 이송됐으나 숨진 것으로 확인됐다.

11일 서울 강남경찰서에 따르면 이모(54) 부장판사가 전날 오후 9시 40분께 서울 강남구의 한 식당 화장실에서 쓰러져 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 당일 11시 20분께 숨졌다.

경찰 관계자는 "타살 혐의점은 없지만 부검 등을 통해 정확한 사인에 대해 조사할 예정"이라고 말했다.

한편, 이 부장판사는 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정의기억연대(정의연) 후원금을 유용한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 윤미향 더불어민주당 의원 사건을 담당하고 있었다.

