캠코, 기업구조혁신포럼 개최…구조조정 성공·실패 요인 등 논의

기업구조조정 사례 공유·시사점 도출, 구조조정기업 가치제고 방법론 심층 논의

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)가 후원하고 한국증권학회가 주관하는 2020년 제2회 기업구조혁신포럼이 11일 오후 캠코 기업구조혁신지원센터(강남구 도곡동 소재)에서 온라인 화상회의 방식으로 개최된다.

서울회생법원, 금융업계, 회계법인, 컨설팅회사 등 기업구조조정 전문가와 구조조정을 경험한 기업인들이 참석해 실제 기업구조조정 사례를 공유하고, 구조조정기업 가치제고 방안을 논의할 예정이다.

이날 김두일 연합자산관리 본부장은 ‘기업 구조조정 성공ㆍ실패 사례’를, 송영우 노먼밸류업파트너스 대표는 ‘가치제고 핵심과제 및 향후 관리체계 발전 방향성에 대한 제언’을 주제로 발표한다. 전대규 서울회생법원 부장판사, 박현 삼정회계법인 상무, 이승호 SG PE 본부장과 기업인들은 ▲한계기업 구조개선 및 정상화·실패 사례 ▲구조조정기업 가치제고를 위한 실무운영 방법론 ▲구조조정기업 전문 투자자(LP) 육성 방안 등을 주제로 패널 토론에 참여한다.

특히, 이번 토론회에서는 정부의 자본시장을 통한 기업구조조정 활성화 방향 세부과제로서 ‘구조조정에 대한 기업들의 부정적 인식 해소’에 초점을 두고 실질적 기업구조조정 성공ㆍ실패 요인과 구조조정기업 가치제고를 위한 실무 운영방안에 대해 집중 논의할 방침이다.

문성유 캠코 사장은 “앞으로도 캠코는 구조조정 성공사례들을 만들어 감으로써 자본시장 중심 기업구조조정 활성화 정책을 실효성 있게 뒷받침해 가겠다”고 말했다.

