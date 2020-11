CJ제일제당, ‘비비고김장 에디션’ 사전예약 판매…‘비비고석박지’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] CJ제일제당이 김장철을 맞아 비비고 김치를 앞세워 소비자 취향과 입맛 잡기에 나섰다. 김치가 가장 맛있는 김장 시즌에 기획전과 신제품을 통해 비비고 김치의 차별화된 맛과 품질을 더욱 알리겠다는 계획이다.

CJ제일제당은 식품전문몰 ‘CJ더마켓’에서 두 차례에 걸쳐 비비고 김치 사전예약 판매를 진행한다고 11일 밝혔다. 김장철 기획 제품으로 ‘비비고 포기김치 김장 에디션 10㎏’을 판매하며, 1차 예약은 11일부터 17일까지, 2차는 18일부터 24일까지다. 사전 예약은 선착순 1500명 한정으로 받고, 접수 순서에 따라 각각 오는 25일과 12월 1일에 순차적으로 배송한다.

‘비비고 포기김치 김장 에디션’은 직접 김치를 담거나 부모님으로부터 김치를 받아서 먹는 3040세대를 위한 기획 제품으로, 김장김치 대신 활용하거나 부모님, 지인 등 소중한 사람들에게 뜻 깊은 선물로도 좋다. 소비자가 7만9800원이며 사전예약을 이용하면 할인된 가격인 6만9800원에 구입 가능하다. 김장 에디션 구매자 중 추첨을 통해 신라스테이 숙박권, 비비고 석박지 등을 제공한다.

추운 날 뜨끈한 국물요리와 곁들이기 좋은 겨울철 별미김치 신제품도 출시했다. ‘비비고 석박지(900g, 1만3900원)’는 전문점 석박지처럼 제철 무로 만들어 아삭한 식감과 CJ 비비고의 노하우가 담긴 명품 액젓을 사용해, 익을수록 시원한 맛이 특징이다. 가을과 겨울 제철을 맞아 특유의 단맛을 내는 큼직하고 단단한 반달무에 곱게 간 최고급 고춧가루 양념을 촉촉하게 버무려 비주얼만으로도 입맛을 돋운다.

내년 2월까지만 겨울 시즌 한정으로 판매하며, 비비고 설렁탕, 순댓국, 진한교자칼국수 등 비비고 국물요리와 함께 매대 진열 및 동시구매 할인 프로모션을 펼칠 계획이다.

