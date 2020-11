더콘란숍 개점 1주년 맞아 '롤러블 TV' 특별 전시

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 254,948 전일가 85,900 2020.11.11 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LG전자, 바이든 친환경 정책 수혜주"LG전자, 차량용 디스플레이 佛르노 '우수 공급사' 선정LG전자-레드캡투어, 출장준비 확 줄이는 시스템 도입 close 가 프리미엄 라이프스타일 편집매장 '더콘란숍(The Conran Shop)'에 'LG 시그니처 올레드 R(모델명 OLED65RX)' 체험 공간을 운영한다.

LG전자는 더콘란숍과 협업해 LG 시그니처 올레드 R 특별 전시를 기획했다고 11일 밝혔다. 이번 전시는 더콘란숍 강남 플래그십 스토어 개점 1주년을 맞아 마련됐다. 자동차, IT, 패션 등 다양한 분야 유명 브랜드와 협업하고 있는 세계적인 그래픽 디자이너 샤샤 로베가 함께 참여했다.

롯데백화점 강남점에 위치한 더콘랸숍은 300여개 리빙 브랜드가 입점한 영국 프리미엄 라이프스타일 편집매장으로, 지난해 국내에 처음 개점됐다. 이곳은 매월 새로운 주제에 맞춰 전 세계 유명 디자이너와 협업해 제작한 가전, 가구, 주방용품 등 차별화된 디자인의 상품을 전시하고 판매하는 복합문화공간으로도 유명하다.

롤러블 TV는 더콘란숍 매장 내 VIP 공간에서 이달 말까지 만나볼 수 있다. 방문객은 LG 시그니처 올레드 R과 명품 가구, 조명 등 최고급 상품들이 조화롭게 연출된 특별한 공간에서 기존 TV에서는 볼 수 없는 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있다.

LG 시그니처 올레드 R는 시청할 때는 화면을 펼쳐 압도적인 OLED 화질을 보여주고, 시청하지 않을 때는 본체 속으로 화면을 말아 넣는다. 화면 일부만 노출시켜 음악, 시계, 액자, 무드, 씽큐 홈보드 등도 이용할 수 있다.

LG전자는 프리미엄 가전 매장뿐 아니라 더콘란숍을 시작으로 강남대로에 위치한 LG유플러스의 복합문화공간 '일상비일상의 틈', 송파구 소재 '롯데월드타워' 등에서도 LG 시그니처 올레드 R 체험 공간을 운영할 예정이다.

LG전자 한국HE마케팅담당 손대기 상무는 "초프리미엄 고객들의 라이프스타일까지 고려해 LG 시그니처 올레드 R만의 차별화된 가치를 체험할 수 있는 기회를 지속 제공할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr