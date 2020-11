LG생활건강, 시각장애 지원 '항균 점자스티커' 보급

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,532,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,529,000 2020.11.11 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [바이든 효과 수혜주는]진단키트株·中소비株 기대감 '솔솔'화장품株, 면세점 매출 증가로 내년 실적 상승 기대코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감 close (대표 차석용)은 중증 시각장애인의 안전하고 자립적인 소비생활을 지원하기 위해 한국장애인소비자연합과 생활용품 점자스티커 보급 등을 위한 업무협약을 체결했다.

지난해 이어 올해 두번째로 참여하는 이 사업은 한국장애인소비자연합의 공익사업인 점자스티커 보급사업을 수행하는 것으로 한국장애인소비자연합, 사회복지공동모금회와 공동으로 진행한다.

LG생활건강과 한국장애인소비자연합은 10일 오후 서울 영등포구 한국장애인소비자연합에서 업무협약을 맺고 △시각장애인을 위한 생활 점자스티커 공익사업에 대한 지원 및 협조 △시각장애인의 자립적 소비생활 지원 △기타 공익사업 관련 상호협력 등을 진행하기로 했다.

LG생활건강은 비슷한 용기로 인해 구분해 사용하기 어려운 다양한 생활용품에 붙일 수 있도록 10종, 약 70개의 선택조합형 점자스티커를 제공할 계획이다. 가령 키즈, 샴푸, 로션 등으로 제작된 점자스티커를 필요에 따라 조합해 사용하는 방식이다. 올해 점자스티커는 코로나19 방역을 위해 항균 처리된 소재로 제작되고 전국 중증 시각장애인 1만3500여명에게 제공될 예정이다.

박헌영 LG생활건강 대외협력부문 전무는 “일상적인 소비 생활에서 발생할 수 있는 시각장애인의불편함에 깊이 공감하며 이를 조금이라도 개선하고자 점자스티커 보급 사업에 참여하게 됐다"면서 "항상 고객의 목소리에 귀 기울여 누구나 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 제품을 개발하는데 노력하겠다"고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr