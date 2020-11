품질좋은 ‘부산 화장품’, 이틀간 온라인으로 “싸게 사이소”

부산시, ‘2020 온라인 B-beauty 데이’ 11월12일~13일

공모 32개사 화장품 할인가격 구매 … 판로개척·홍보 지원

기업 홈페이지, 자체 쇼핑몰에서 구매, 전자우편·팩스 주문

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 품질 좋은 ‘부산 화장품’을 이틀간 온라인 할인판매하는 ‘2020 비-뷰티(B-beauty) 데이’ 행사가 열린다.

부산시는 11월 12일부터 13일까지 2일간 지역 화장품 기업의 뷰티 제품을 홍보·판매하는 ‘비-뷰티 데이’를 온라인으로 마련했다.

부산시가 주최하고 부산테크노파크와 부산화장품산업협회가 공동으로 주관하는 이번 행사는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 기업 제품의 판로를 찾고 브랜드 인지도를 높이기 위해 진행된다.

우수한 품질에도 인지도가 낮고 판로에 어려움이 있는 지역의 우수한 화장품 브랜드에 대한 홍보와 판로 확보를 위해 지난해 8월 처음 개최해 시민의 관심을 끌었다. 올해도 지난 1월과 6월에 현장 행사를 진행했지만, 이번에는 코로나19 확산을 막기 위해 온라인으로 전환했다.

이번 행사에서는 공모를 통해 뽑은 32개사의 화장품을 정가보다 할인된 가격으로 제공할 예정이다.

행사 기간 참여하는 기업별 홈페이지나 자체 쇼핑몰에서 구매할 수 있고 자체 홈페이지나 쇼핑몰이 없는 기업 제품은 주문서를 통해 전자우편과 팩스로도 주문할 수 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 지역 기업을 돕고, 우수한 품질의 부산 화장품을 평소보다 할인된 가격으로 시민에 선보이기 위해 행사를 마련했다”고 말했다.

